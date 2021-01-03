Жиру не собирается уходить из "Челси" в январе

Нападающий "Челси" Оливье Жиру дал понять, что не собирается менять клуб в зимнее трансферное окно.

Ранее в этом сезоне главный тренер Дидье Дешам настойчиво посоветовал Жиру подумать об уходе из "Челси" в январе, чтобы не пропустить Чемпионат Европы следующим летом.



С тех пор у Жиру прибавилось игрового времени, а в своих семи последних матчах в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов Оливье забил восемь голов. Более того, 34-летний француз стал самым скорострельным игроком в Премьер-Лиге в календарном 2020 году.



И хотя трансферное окно уже открылось, сейчас Жиру думает лишь о том, чтобы сохранить столь высокую результативность и выиграть какой-нибудь трофей вместе с "Челси".



"Естественно, эти цифры меня очень радуют. Я счастливее всего, когда нахожусь на поле".



"Давайте посмотрим, что случится в ближайшие месяцы, но я просто хочу сохранить свою эффективность на высоком уровне. Когда меня нет на поле, я просто стараюсь быть частью команды".



"Я хочу лучшего для этой команды, и я правда верю, что у нас в "Челси" есть возможность что-нибудь выиграть с этим замечательным подбором игроков. Я просто постараюсь продолжать в том же духе", — сообщил Жиру Sky Sports.



