Моуриньо расстроен поступком Регилона
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо рассказал, что из трех игроков, нарушивших коронавирусные ограничения на Рождество, его особенно расстроил защитник Серхио Регилон.
Накануне "шпоры" подвергли публичному порицанию Регилона, Джовани Ло Чельсо и Эрика Ламелу, которые поучаствовали в рождественской вечеринке вместе с родными и близкими.
Участие Регилона в вечеринке стало неприятным сюрпризом для Моуриньо, который ожидал, что Серхио будет встречать Рождество в одиночестве, по поводу чего Жозе даже подарил подарок подопечному.
"Я подарил ему удивительный подарок — португальскую свинью-копилку. Это удивительная вещь для португальцев и испанцев".
"Я подарил ему подарок, потому что мне сказали, что он будет встречать Рождество один. Так я думал. Но, как вы могли видеть, он не был один, и мы как клуб расстроены, потому что мы даем игрокам всю информацию, создаем все условия. Конечно, мы не рады. Это стало неприятным сюрпризом для нас".
"Я предпочитаю говорить, что я расстроен, нежели зол. Мы разберемся с этим внутри клуба. Мы определим, какими будут последствия и как мы отреагируем на этот неприятный сюрприз. Я расстроен, просто расстроен", — цитирует Моуриньо Evening Standard.
03.01.2021 09:00
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А это не та самая гей-вечеринка по Манчестером?
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