Дисквалификация Триппьера временно приостановлена

ФИФА временно приостановила 10-недельную дисквалификацию защитника "Атлетико" Кирана Триппьера.

В прошлом месяце Триппьер, признанный виновным по четырем пунктам обвинения из семи касательно нарушения запрета на ставки, был отлучен FA от любой футбольной активности до конца февраля.



Сам Киран категорически отказался признавать свою вину, а главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне назвал решение Ассоциации "совершенно несправедливым".



Так или иначе, но сейчас, сообщает Daily Mail, ФИФА получила апелляцию от Триппьера, в результате чего санкции в отношении игрока сборной Англии были приостановлены.



Таким образом, Киран волен вернуться к тренировкам и матчам "Атлетико" на период, пока идет рассмотрение апелляции.