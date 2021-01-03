Артета: "Арсенал" снял ручной тормоз"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета чувствует, что во время победного матча против "Вест Бромвича" его команда "сняла ручной тормоз".

Победа 0:4 в гостях у "Вест Бромвича" в субботу вечером стала третьей подряд для "канониров", которые чуть ранее также обыграли "Челси" и "Брайтон".



Продемонстрированный на "Хоторнс" футбол очень порадовал Артету, который теперь надеется чаще видеть такую классную игру в исполнении своей команды.



"Это очень близко к тому, что мы хотим. Это "Арсенал" с идеями, как я того хочу. В определенные моменты мы были очень близки к этому. Игроки сняли ручной тормоз, и вы могли видеть, что они играют со свободой".



"В некоторые моменты матча мы были по-настоящему хороши — и в обороне, и в атаке. Это именно то, чего мы добиваемся от игроков. Сейчас обстановка вокруг команды гораздо позитивнее".



"Побеждать на выезде всегда сложно, а мы сделали это убедительным образом. Я уже говорил о важности этой недели, и мы одержали три победы из трех", — цитирует Артету Daily Mail.