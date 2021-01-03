"Арсенал" сокрушил "Вест Бромвич"
"Арсенал" одержал свою третью победу подряд в Премьер-Лиге, сокрушив на выезде "Вест Бромвич" — 0:4.
По сравнению с поражением 0:5 от "Лидса" в стартовом составе "дроздов" появились Бранислав Иванович и Матеус Перейра, заменив Ли Пелтьера и Карлана Гранта.
В старт "канониров" вернулись Дани Себальос и Александр Лакасетт, заменив Мохамеда Эльнени и Габриэля Мартинелли.
"Арсенал" начал матч первым номером, атакуя большими силами. Особенно хорош был на своем правом фланге Букайо Сако, который пытался бить сам и находить передачами партнеров.
"Вест Бромвич" делал ставку на быстрые выпады, и на 20-й минуте почти получилось — Мэтт Филлипс вышел на удар внутри штрафной, но пробил прямо в Бернда Лено.
А на 23-й минуте гости открыли счет, и это выглядело вполне закономерно. Киран Тирни вошел в штрафную с левого фланга и нанес обводящий удар в дальний угол ворот — 0:1.
Пока хозяева приходили в себя, "Арсенал" взял и удвоил счет. Лакасетт заметил рывок Эмит-Роу, сделав передачу Эмилю на правый край штрафной. Далее последовал прострел вдоль ворот, и Сака лишь оставалось подставить ногу — 0:2.
В остатке первого тайма "канониры" доминировали над соперником и еще пару раз серьезно напрягли Сэма Джонстона, а вот Лено оставался без работы.
Второй тайм начался с того, что Каллум Робинсон добил мяч в ворота после попадания Перейры в штангу, но гол не был засчитан из-за офсайда.
В перерыве Большой Сэм определенно привел в чувство "дроздов", и те активизировались. Однако "Арсенал" и не думал сбавлять обороты, вдобавок став регулярно получать свободное пространство.
В конце концов на 60-й минуте гости в третий раз огорчили Джонстона. Сака вновь навел шороху на правом краю и сделал передачу к воротам. Пытаясь вынести мяч подальше, Семи Аджайи попал в штангу своих ворот. Спустя секунду Аджайи исправился, на самой линии остановив добивание Смит-Роу, но со второй попытки Лакасетт своего не упустил — 0:3.
Прошло еще четыре минуты, и счет стал просто неприличным. Лакасетт из пределов вратарской ногой отправил мяч в сетку после передачи от Тирни с левого края — 0:4.
В остатке матча "Вест Бромвич", конечно, предпринимал попытки размочить счет, но неубедительно — куда вероятнее был бы пятый гол "Арсенала", однако Джонстон наотрез отказался пропускать больше.
Эллардайс слегка промахнулся, когда нарек "Арсенал" прямым конкурентом своей команды в борьбе за выживание. В очном матче "канониры" наглядно показали громадное преимущество в классе, оставив "Вест Бромвич" барахтаться на предпоследнем месте.
"Вест Бромвич" — "Арсенал". Отчет о матче
03.01.2021 00:55
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Последние комментарии:
наконец-то на сайте не только пенсоколбасы. Выползли мумии
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вы заметили как много повылазило скамов и гейгуннеров?
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Безвиз, тут ты прав, 3 игры с аутсайдерами.
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поднялись за 3 игры с аутсайдерами лиги и радуются, посмотрим как они сыграют против волков на выезде или даже ньюкасла
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С какого он там с 15-го поднялся на 11-й?
Отличный подъем...
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Жаль Обамыч не положил, видно что не прет. Хотя раздавал нормально.
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о, проснулись. в ветке не активничали
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Колбаса и анониры щас кончат друг на друга от счастья. Рано радуетесь господа. Таблица еще сто раз поменяется.
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С победой.
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Сака: "сегодня было очень холодно, приходилось много двигаться". Так вот в чем дело! Надеюсь, теперь до мая очень холодно будет! Может тогда и за еврокубки поборемся :)
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3 очка от Челси с их 200 .. 300 миллиоными затратами.
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ну вот и пришли победы и до 4ки не так и далеко. все совсес не плохо.. молодеж конечно играет на высоте.
Тирни доказывает.. что такое Шотландский футбол .. все 95 минут бегает.
Аубамеянг чего разочеровывает.. ну все равно верим и ждес .. что кэп начнет баночки ложить. Всех пушкарей с победой.
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В этом сезоне пара игр и ты либо борешься за чемпионство, либо ты уже в зоне вылета. Конец будет жарким.
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А вот и новые КОРОЛИ Лондона подъехали
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Классно катает молодежь у Арса. Сака, Смит Роу... Никаких Виллианов и даром не надо.
Плотность в таблице адовая, канеш.
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Арсенал, недавно стоявший на вылет, всего на три очка ниже Членче, потратившего 250 млн на трансферы уахахахах
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С победой пушкари!!!
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Арсенал на снегу это всегда жалкое зрелище, но здесь как ни странно сыграли хорошо, на такое поле бы манков да колбасников, вписались бы как влитые
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