"Арсенал" сокрушил "Вест Бромвич"

"Арсенал" одержал свою третью победу подряд в Премьер-Лиге, сокрушив на выезде "Вест Бромвич" — 0:4.

По сравнению с поражением 0:5 от "Лидса" в стартовом составе "дроздов" появились Бранислав Иванович и Матеус Перейра, заменив Ли Пелтьера и Карлана Гранта.



В старт "канониров" вернулись Дани Себальос и Александр Лакасетт, заменив Мохамеда Эльнени и Габриэля Мартинелли.



"Арсенал" начал матч первым номером, атакуя большими силами. Особенно хорош был на своем правом фланге Букайо Сако, который пытался бить сам и находить передачами партнеров.



"Вест Бромвич" делал ставку на быстрые выпады, и на 20-й минуте почти получилось — Мэтт Филлипс вышел на удар внутри штрафной, но пробил прямо в Бернда Лено.



А на 23-й минуте гости открыли счет, и это выглядело вполне закономерно. Киран Тирни вошел в штрафную с левого фланга и нанес обводящий удар в дальний угол ворот — 0:1.



Пока хозяева приходили в себя, "Арсенал" взял и удвоил счет. Лакасетт заметил рывок Эмит-Роу, сделав передачу Эмилю на правый край штрафной. Далее последовал прострел вдоль ворот, и Сака лишь оставалось подставить ногу — 0:2.



В остатке первого тайма "канониры" доминировали над соперником и еще пару раз серьезно напрягли Сэма Джонстона, а вот Лено оставался без работы.



Второй тайм начался с того, что Каллум Робинсон добил мяч в ворота после попадания Перейры в штангу, но гол не был засчитан из-за офсайда.



В перерыве Большой Сэм определенно привел в чувство "дроздов", и те активизировались. Однако "Арсенал" и не думал сбавлять обороты, вдобавок став регулярно получать свободное пространство.



В конце концов на 60-й минуте гости в третий раз огорчили Джонстона. Сака вновь навел шороху на правом краю и сделал передачу к воротам. Пытаясь вынести мяч подальше, Семи Аджайи попал в штангу своих ворот. Спустя секунду Аджайи исправился, на самой линии остановив добивание Смит-Роу, но со второй попытки Лакасетт своего не упустил — 0:3.



Прошло еще четыре минуты, и счет стал просто неприличным. Лакасетт из пределов вратарской ногой отправил мяч в сетку после передачи от Тирни с левого края — 0:4.



В остатке матча "Вест Бромвич", конечно, предпринимал попытки размочить счет, но неубедительно — куда вероятнее был бы пятый гол "Арсенала", однако Джонстон наотрез отказался пропускать больше.



Эллардайс слегка промахнулся, когда нарек "Арсенал" прямым конкурентом своей команды в борьбе за выживание. В очном матче "канониры" наглядно показали громадное преимущество в классе, оставив "Вест Бромвич" барахтаться на предпоследнем месте.



"Вест Бромвич" — "Арсенал". Отчет о матче