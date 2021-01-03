"Арсенал" сокрушил "Вест Бромвич"

Александр Лакасетт "Арсенал" одержал свою третью победу подряд в Премьер-Лиге, сокрушив на выезде "Вест Бромвич" — 0:4.

По сравнению с поражением 0:5 от "Лидса" в стартовом составе "дроздов" появились Бранислав Иванович и Матеус Перейра, заменив Ли Пелтьера и Карлана Гранта.

В старт "канониров" вернулись Дани Себальос и Александр Лакасетт, заменив Мохамеда Эльнени и Габриэля Мартинелли.

"Арсенал" начал матч первым номером, атакуя большими силами. Особенно хорош был на своем правом фланге Букайо Сако, который пытался бить сам и находить передачами партнеров.

"Вест Бромвич" делал ставку на быстрые выпады, и на 20-й минуте почти получилось — Мэтт Филлипс вышел на удар внутри штрафной, но пробил прямо в Бернда Лено.

А на 23-й минуте гости открыли счет, и это выглядело вполне закономерно. Киран Тирни вошел в штрафную с левого фланга и нанес обводящий удар в дальний угол ворот — 0:1.

Пока хозяева приходили в себя, "Арсенал" взял и удвоил счет. Лакасетт заметил рывок Эмит-Роу, сделав передачу Эмилю на правый край штрафной. Далее последовал прострел вдоль ворот, и Сака лишь оставалось подставить ногу — 0:2.

В остатке первого тайма "канониры" доминировали над соперником и еще пару раз серьезно напрягли Сэма Джонстона, а вот Лено оставался без работы.

Второй тайм начался с того, что Каллум Робинсон добил мяч в ворота после попадания Перейры в штангу, но гол не был засчитан из-за офсайда.

В перерыве Большой Сэм определенно привел в чувство "дроздов", и те активизировались. Однако "Арсенал" и не думал сбавлять обороты, вдобавок став регулярно получать свободное пространство.

В конце концов на 60-й минуте гости в третий раз огорчили Джонстона. Сака вновь навел шороху на правом краю и сделал передачу к воротам. Пытаясь вынести мяч подальше, Семи Аджайи попал в штангу своих ворот. Спустя секунду Аджайи исправился, на самой линии остановив добивание Смит-Роу, но со второй попытки Лакасетт своего не упустил — 0:3.

Прошло еще четыре минуты, и счет стал просто неприличным. Лакасетт из пределов вратарской ногой отправил мяч в сетку после передачи от Тирни с левого края — 0:4.

В остатке матча "Вест Бромвич", конечно, предпринимал попытки размочить счет, но неубедительно — куда вероятнее был бы пятый гол "Арсенала", однако Джонстон наотрез отказался пропускать больше.

Эллардайс слегка промахнулся, когда нарек "Арсенал" прямым конкурентом своей команды в борьбе за выживание. В очном матче "канониры" наглядно показали громадное преимущество в классе, оставив "Вест Бромвич" барахтаться на предпоследнем месте.

"Вест Бромвич" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, Вест Бромвич, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 03.01.2021 00:55

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Последние комментарии:




  1. srapt 03.01.2021 01:45 # srapt
    наконец-то на сайте не только пенсоколбасы. Выползли мумии

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  2. bezviz 03.01.2021 01:43 # bezviz
    вы заметили как много повылазило скамов и гейгуннеров?

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  3. acceptodessa 03.01.2021 01:36 # acceptodessa
    Безвиз, тут ты прав, 3 игры с аутсайдерами.

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  4. bezviz 03.01.2021 01:31 # bezviz
    поднялись за 3 игры с аутсайдерами лиги и радуются, посмотрим как они сыграют против волков на выезде или даже ньюкасла

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  5. scouser2005 03.01.2021 01:26 # scouser2005
    С какого он там с 15-го поднялся на 11-й?
    Отличный подъем...

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  6. acceptodessa 03.01.2021 01:14 # acceptodessa
    Жаль Обамыч не положил, видно что не прет. Хотя раздавал нормально.

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  7. dallaslp 03.01.2021 01:13 # dallaslp
    о, проснулись. в ветке не активничали

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  8. black-ocean888 03.01.2021 01:12 # black-ocean888
    Колбаса и анониры щас кончат друг на друга от счастья. Рано радуетесь господа. Таблица еще сто раз поменяется.

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  9. nemovista 03.01.2021 01:11 # nemovista
    С победой.

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  10. denkik 03.01.2021 01:06 # denkik
    Сака: "сегодня было очень холодно, приходилось много двигаться". Так вот в чем дело! Надеюсь, теперь до мая очень холодно будет! Может тогда и за еврокубки поборемся :)

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  11. alienripley 03.01.2021 01:06 # alienripley
    3 очка от Челси с их 200 .. 300 миллиоными затратами.

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  12. alienripley 03.01.2021 01:04 # alienripley
    ну вот и пришли победы и до 4ки не так и далеко. все совсес не плохо.. молодеж конечно играет на высоте.
    Тирни доказывает.. что такое Шотландский футбол .. все 95 минут бегает.
    Аубамеянг чего разочеровывает.. ну все равно верим и ждес .. что кэп начнет баночки ложить. Всех пушкарей с победой.

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  13. gucuneinan 03.01.2021 01:03 # gucuneinan
    В этом сезоне пара игр и ты либо борешься за чемпионство, либо ты уже в зоне вылета. Конец будет жарким.

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  14. wwwxxx 03.01.2021 01:02 # wwwxxx
    А вот и новые КОРОЛИ Лондона подъехали

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  15. brown-ale 03.01.2021 00:59 # brown-ale
    Классно катает молодежь у Арса. Сака, Смит Роу... Никаких Виллианов и даром не надо.

    Плотность в таблице адовая, канеш.

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  16. windranger 03.01.2021 00:56 # windranger
    Арсенал, недавно стоявший на вылет, всего на три очка ниже Членче, потратившего 250 млн на трансферы уахахахах

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  17. unclearness 03.01.2021 00:55 # unclearness
    С победой пушкари!!!

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  18. reams 03.01.2021 00:55 # reams
    Арсенал на снегу это всегда жалкое зрелище, но здесь как ни странно сыграли хорошо, на такое поле бы манков да колбасников, вписались бы как влитые

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