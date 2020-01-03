"Аталанта" попросила МЮ отложить трансфер Диалло

"Аталанта" попросила "Манчестер Юнайтед" отложить отъезд вингера Амада Диалло в Англию.

После победы 2:1 над "Астон Виллой" в пятницу вечером главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер подтвердил, что Диалло получил разрешение на работу в Англии и готов присоединиться к его команде.



Однако в последний момент "Аталанта" попросила "красных дьяволов" пересмотреть свое решение и разрешить 18-летнему ивуарийцу задержаться в Италии до конца сезона.



"Мы могли бы обойтись своими силами, не выходя на трансферный рынок в январе. Для это есть очень интересное решение, и имя ему Амад Диалло. Естественно, он принадлежит "Манчестер Юнайтед", но он мог бы задержаться у нас на несколько месяцев".



"Мне он очень нравится, ему 18 лет, и я бы хотел сохранить его до июня. Но это, конечно, зависит от его клуба", — цитирует главного тренера "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини Goal.