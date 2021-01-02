Парлор: "Шестое место — потолок для "Арсенала"

Легенда "Арсенала" Рэй Парлор считает, что "канониры" не завершат этот сезон Премьер-Лиги выше, чем на шестом месте.

Победами на "Челси" и "Брайтоном" команда Микеля Артеты слегка исправила впечатление о себе после затяжной неудачной серии, однако Парлор все равно убежден, что "Арсенал" едва ли пробьется в еврокубки через Премьер-Лигу.



"Все четыре их следующих матча реально выиграть, хотя матч в Кубке Англии я бы исключил. "Вест Бромвич" на выезде, "Пэлас" дома, "Ньюкасл" дома... Уверен, Артета посмотрит на это и выразит надежду, что его команда разовьет свою серию в этих матчах".



"Ситуация в таблице такова, что ты, выиграв эти матчи, внезапно можешь оказаться на шестом месте. Настолько все плохо!"



"Они не попадут в топ-4, они слишком отстали, сделав задачу по попаданию в топ-4 нереалистичной. Я знаю, что команды выше тоже теряют очки, но я этого просто не представляю. В данный момент всяко найдутся четыре команды лучше "Арсенала". На мой взгляд, шестое место — это, наверное, потолок для них", — сообщил Парлор talkSPORT.