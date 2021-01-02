"Арсенал" не обращался насчет Брандта

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Михаэль Цорк прокомментировал слухи, сватающие полузащитника Юлиана Брандт в "Арсенал".

В прошлом месяце издание The Athletic сообщило, что Брандт оказался на радаре у "Арсенала" после того, как "канониры" проиграли борьбу "РБ Лейпциг" за Доминика Собослаи.



Позже интерес "канониров" к Юлиану подтвердил журналист Bild Кристиан Фальк, отметив, что игроки команды Микеля Артеты уже обсуждают приход немецкого новичка.



Однако в данный момент все это остается на уровне слухов — к "Боруссии" лондонский клуб пока не обращался.



"Я тоже читал эти истории, но я ничего не могу сказать по этому поводу. Никто не контактировал с нами, у нас нет никаких предложений — даже наш факс молчит. Это все, что я могу сказать", — сообщил Цорк Sport1.