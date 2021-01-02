Невилл не верит, что "Юнайтед" купит Грилиша

Джек Грилиш Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл объяснил, почему не ожидает перехода плеймейкера "Астон Виллы" Джека Грилиша к "красным дьяволам".

"Юнайтед" не решился потратиться на Грилиша прошлым летом, но, если верить слухам, клуб с "Олд Траффорд" сохраняет интерес к игроку сборной Англии.

Джек проявил себя с лучшей стороны в очном противостоянии с "Юнайтед" в пятницу вечером, однако Невиллу кажется, что у "дьяволов" и так много игроков данного профиля.

"Думаю, очень маловероятно, что "Манчестер Юнайтед" купит Джека Грилиша, как был хорош тот ни был. Если подумать, то Ван де Бек, Погба, Фернандеш — это игроки того же типа".

"Никто не сомневался в его мастерстве — были претензии насчет его стиля, но не содержания. Но сейчас он проявляет себя на стабильном уровне. Он блестящий игрок для "Астон Виллы", — сообщил Невилл в эфире Sky Sports.


Метки Астон Вилла, Грилиш, Манчестер Юнайтед, Невилл

Автор mihajlo   

Дата 02.01.2021 21:00

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