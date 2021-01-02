Невилл не верит, что "Юнайтед" купит Грилиша

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл объяснил, почему не ожидает перехода плеймейкера "Астон Виллы" Джека Грилиша к "красным дьяволам".

"Юнайтед" не решился потратиться на Грилиша прошлым летом, но, если верить слухам, клуб с "Олд Траффорд" сохраняет интерес к игроку сборной Англии.



Джек проявил себя с лучшей стороны в очном противостоянии с "Юнайтед" в пятницу вечером, однако Невиллу кажется, что у "дьяволов" и так много игроков данного профиля.



"Думаю, очень маловероятно, что "Манчестер Юнайтед" купит Джека Грилиша, как был хорош тот ни был. Если подумать, то Ван де Бек, Погба, Фернандеш — это игроки того же типа".



"Никто не сомневался в его мастерстве — были претензии насчет его стиля, но не содержания. Но сейчас он проявляет себя на стабильном уровне. Он блестящий игрок для "Астон Виллы", — сообщил Невилл в эфире Sky Sports.