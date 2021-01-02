Невилл не верит, что "Юнайтед" купит Грилиша
Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл объяснил, почему не ожидает перехода плеймейкера "Астон Виллы" Джека Грилиша к "красным дьяволам".
"Юнайтед" не решился потратиться на Грилиша прошлым летом, но, если верить слухам, клуб с "Олд Траффорд" сохраняет интерес к игроку сборной Англии.
Джек проявил себя с лучшей стороны в очном противостоянии с "Юнайтед" в пятницу вечером, однако Невиллу кажется, что у "дьяволов" и так много игроков данного профиля.
"Думаю, очень маловероятно, что "Манчестер Юнайтед" купит Джека Грилиша, как был хорош тот ни был. Если подумать, то Ван де Бек, Погба, Фернандеш — это игроки того же типа".
"Никто не сомневался в его мастерстве — были претензии насчет его стиля, но не содержания. Но сейчас он проявляет себя на стабильном уровне. Он блестящий игрок для "Астон Виллы", — сообщил Невилл в эфире Sky Sports.
02.01.2021 21:00
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Если сможет играть слева -велком , а так не нужен
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