Моуриньо требует больше голов от "Тоттенхэма"
Рулевой "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо потребовал от своей команды забивать больше голов.
2021 год "шпоры" начали с комфортной победы 3:0 над "Лидсом" благодаря голам Харри Кейна, Сон Хен Мина и Тоби Алдервейрелда.
Связка Кейна и Сона принесла "Тоттенхэму" уже 13 голов в этом сезоне Премьер-Лиги, что является повторением рекорда, принадлежащего Алану Ширеру и Крису Саттону, однако Моуриньо хочет большего — особенно от других игроков своей команды.
"Мы могли забить больше голов. У нас были хорошие моменты, чтобы забить, и не только для Сонни и Кейна. Танги (Ндомбеле), (Пьер-Эмиль) Хейбьерг, дважды (Стивен) Бергвейн выходили на хорошие ударные позиции. Это меня тоже радует, потому что я хочу, чтобы у команды была эта динамика".
"Результат, конечно, тоже важен. Нам не удалось сыграть предыдущий матч (против "Фулхэма"), поэтому мы нуждались в этих трех очках, чтобы чуть подняться в таблице".
"Кейн и Сонни — очень хорошие игроки, как вы это давно знаете. Конечно, они играют вместе много лет. Это, а также то, как мы хотим их использовать, обеспечивает нам голы".
"Я хочу больше голов, особенно от других игроков, но сегодня мы забили замечательный второй гол. Это именно то, о чем мы говорили перед матчем с "Лидсом". Когда твой нападающий может открываться на правом фланге, а вингер забивает из центра, это очень важное качество. Это радует нас со стратегической точки зрения", — цитирует Моуриньо Evening Standard.
02.01.2021 20:00
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Последние комментарии:
Ох и сказочный долбоеб, хочет больше голов играя в 3 чистых опорника с оборонительным уклоном, притом на замену выпуская еще Сиссоко, с тупым бегунком Бергвейном и владея мячем против Лидса 30 процентов времени. Если бы не гениальная игра Сона и Кейна в этом сезоне, то уже давно бы поперли этого никчемного "специалиста"
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маур сидел засунув язык в жопу, плакал что колбаса виновата в том что его игроки слабы душонкой
переиграл лидс и сразу поволокло
вилла должна наказать этого еблана, чтоб опять скрылся нахуй с радаров на пару недель
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