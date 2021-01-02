Моуриньо требует больше голов от "Тоттенхэма"

Рулевой "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо потребовал от своей команды забивать больше голов.

2021 год "шпоры" начали с комфортной победы 3:0 над "Лидсом" благодаря голам Харри Кейна, Сон Хен Мина и Тоби Алдервейрелда.



Связка Кейна и Сона принесла "Тоттенхэму" уже 13 голов в этом сезоне Премьер-Лиги, что является повторением рекорда, принадлежащего Алану Ширеру и Крису Саттону, однако Моуриньо хочет большего — особенно от других игроков своей команды.



"Мы могли забить больше голов. У нас были хорошие моменты, чтобы забить, и не только для Сонни и Кейна. Танги (Ндомбеле), (Пьер-Эмиль) Хейбьерг, дважды (Стивен) Бергвейн выходили на хорошие ударные позиции. Это меня тоже радует, потому что я хочу, чтобы у команды была эта динамика".



"Результат, конечно, тоже важен. Нам не удалось сыграть предыдущий матч (против "Фулхэма"), поэтому мы нуждались в этих трех очках, чтобы чуть подняться в таблице".



"Кейн и Сонни — очень хорошие игроки, как вы это давно знаете. Конечно, они играют вместе много лет. Это, а также то, как мы хотим их использовать, обеспечивает нам голы".



"Я хочу больше голов, особенно от других игроков, но сегодня мы забили замечательный второй гол. Это именно то, о чем мы говорили перед матчем с "Лидсом". Когда твой нападающий может открываться на правом фланге, а вингер забивает из центра, это очень важное качество. Это радует нас со стратегической точки зрения", — цитирует Моуриньо Evening Standard.