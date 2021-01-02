Моуриньо назвал свою любимую команду в Премьер-Лиге

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо признался, что "Астон Вилла" является его любимой командой в Премьер-Лиге сейчас.

Победа 3:0 над "Лидсом" в субботу стала первой для "шпор" в пяти последних матчах Премьер-Лиги. Подопечные Моуриньо прервали свою неудачную серию и вышли на третье место.



В следующем туре "Тоттенхэм" отправится к "Астон Вилле", которая набрала на три очка меньше, но имеет матч в запасе, и Жозе не питает иллюзий по поводу этого выезда.



"Когда мы играли против команд, которых называют командами топ-6, люди говорили, что дальше нас ждут матчи проще, но я, конечно, так не считаю".



"Лидс" — сложный соперник, а "Астон Вилла" — моя любимая команда в Премьер-Лиге в данный момент. Я обожаю наблюдать за ними, у них хорошие игроки, очень хороший тренерский штаб".



Это то, что ждет нас в следующем матче", — сообщил Моуриньо BT Sport.