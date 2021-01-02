Почеттино возглавил ПСЖ
Бывший наставник "Тоттенхэма" и "Саутгемптона" Маурисио Почеттино нашел новую работу, возглавив ПСЖ.
Почеттино находился без клуба с ноября 2019, когда он покинул "Тоттенхэм" после пяти с половиной лет работы в лондонском клубе.
На протяжении последнего года Маурисио сватали в "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Барселону", однако аргентинский специалист нашел пристанище в ПСЖ — клубе, за который он выступал как игрок.
Таким образом, 48-летний Почеттино принимает парижан из рук Томаса Тухеля, который был уволен накануне Рождества. Контракт Маурисио с финалистом предыдущего розыгрыша Лиги Чемпионов рассчитан до июня 2022.
Теперь будет интересно посмотреть на активность ПСЖ во время зимнего трансферного окна. Логично ожидать, что Почеттино проявит интерес к некоторым игрокам из клубов Премьер-Лиги, включая "Тоттенхэм".
02.01.2021 18:15
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Последние комментарии:
Жаль, очередной норм менеджер, которого провтыкал МЮ.
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понюхает бебру в еврокубках
а внутри париж и без тренера играет
ну поч может теперь перестанет быть бестрофейником
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Красавчик... он мне ещё в Эспаньоле нравился как играла команда. Пакет будет покупать оптом - Да там и покупок то не очень то и надо Парижу! Игроков топовых куча! Молодец Пакет...вот и поидут чемпики у Пакета, хоть гдето :))
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Мю пидоры
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Удачи ВЕЛИКОМУ!
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проблема в том, как мне кажется, что парижу нужно здесь и сейчас, а пакет тренер, который постепенно выводит команду до нужного уровня и в париже могут устать ждать, но удачи ему конечно
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Норм, повезло парижу, как раз построит им команду, а то все предыдущие были заняты обеспечением мгновенного результата, без прицела на будущее
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Очередной ручной клоун шейхов.
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С ним что, контракт на 1.5 года подписали? Удобно конечно, но зачем Почеттино то на это согласился?
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Думаю он доставит кубок ЛЧ в Париж.
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завтра неймар пошлет его нахуй
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Эриксена купят, почти уверен
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рад за пакета, но надеюсь эта французская помойка сгниёт
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