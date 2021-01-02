Почеттино возглавил ПСЖ

Маурисио Почеттино Бывший наставник "Тоттенхэма" и "Саутгемптона" Маурисио Почеттино нашел новую работу, возглавив ПСЖ.

Почеттино находился без клуба с ноября 2019, когда он покинул "Тоттенхэм" после пяти с половиной лет работы в лондонском клубе.

На протяжении последнего года Маурисио сватали в "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Барселону", однако аргентинский специалист нашел пристанище в ПСЖ — клубе, за который он выступал как игрок.

Таким образом, 48-летний Почеттино принимает парижан из рук Томаса Тухеля, который был уволен накануне Рождества. Контракт Маурисио с финалистом предыдущего розыгрыша Лиги Чемпионов рассчитан до июня 2022.

Теперь будет интересно посмотреть на активность ПСЖ во время зимнего трансферного окна. Логично ожидать, что Почеттино проявит интерес к некоторым игрокам из клубов Премьер-Лиги, включая "Тоттенхэм".


Метки Почеттино, ПСЖ, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 02.01.2021 18:15

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Последние комментарии:




  1. trent 02.01.2021 19:33 # trent
    Жаль, очередной норм менеджер, которого провтыкал МЮ.

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  2. superperez101 02.01.2021 19:32 # superperez101
    понюхает бебру в еврокубках
    а внутри париж и без тренера играет

    ну поч может теперь перестанет быть бестрофейником

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  3. chelsiukpro 02.01.2021 19:22 # chelsiukpro
    Красавчик... он мне ещё в Эспаньоле нравился как играла команда. Пакет будет покупать оптом - Да там и покупок то не очень то и надо Парижу! Игроков топовых куча! Молодец Пакет...вот и поидут чемпики у Пакета, хоть гдето :))

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  4. quavo 02.01.2021 19:09 # quavo
    Мю пидоры

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  5. anabanana94 02.01.2021 19:00 # anabanana94
    Удачи ВЕЛИКОМУ!

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  6. tvinkovod 02.01.2021 18:45 # tvinkovod
    проблема в том, как мне кажется, что парижу нужно здесь и сейчас, а пакет тренер, который постепенно выводит команду до нужного уровня и в париже могут устать ждать, но удачи ему конечно

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  7. liverfun 02.01.2021 18:39 # liverfun
    Норм, повезло парижу, как раз построит им команду, а то все предыдущие были заняты обеспечением мгновенного результата, без прицела на будущее

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  8. gameboy 02.01.2021 18:38 # gameboy
    Очередной ручной клоун шейхов.

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  9. suddenly 02.01.2021 18:37 # suddenly
    С ним что, контракт на 1.5 года подписали? Удобно конечно, но зачем Почеттино то на это согласился?

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  10. ytka78 02.01.2021 18:30 # ytka78
    Думаю он доставит кубок ЛЧ в Париж.

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  11. dallaslp 02.01.2021 18:29 # dallaslp
    завтра неймар пошлет его нахуй

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  12. megamind13 02.01.2021 18:28 # megamind13
    Эриксена купят, почти уверен

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  13. tvinkovod 02.01.2021 18:26 # tvinkovod
    рад за пакета, но надеюсь эта французская помойка сгниёт

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