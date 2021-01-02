Почеттино возглавил ПСЖ

Бывший наставник "Тоттенхэма" и "Саутгемптона" Маурисио Почеттино нашел новую работу, возглавив ПСЖ.

Почеттино находился без клуба с ноября 2019, когда он покинул "Тоттенхэм" после пяти с половиной лет работы в лондонском клубе.



На протяжении последнего года Маурисио сватали в "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Барселону", однако аргентинский специалист нашел пристанище в ПСЖ — клубе, за который он выступал как игрок.



Таким образом, 48-летний Почеттино принимает парижан из рук Томаса Тухеля, который был уволен накануне Рождества. Контракт Маурисио с финалистом предыдущего розыгрыша Лиги Чемпионов рассчитан до июня 2022.



Теперь будет интересно посмотреть на активность ПСЖ во время зимнего трансферного окна. Логично ожидать, что Почеттино проявит интерес к некоторым игрокам из клубов Премьер-Лиги, включая "Тоттенхэм".