Лэмпард: "Чувствую, что голы придут к Вернеру"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард в очередной раз поддержал своего нападающего Тимо Вернера.

К воскресному противостоянию с "Манчестер Сити" Вернер подходит, не забивая уже 12 матчей кряду за свой клуб и сборную Германии.



Однако Лэмпард, как и прежде, не видит повода для беспокойства и излучает уверенность, что вскоре Тимо прорвет.



"У каждого игрока, играющего перед чужими воротами, бывают тяжелые времена. Прелесть в том, что он регулярно имеет шансы, и это определенно позитивный момент. Убежден, работа на тренировках — единственный способ преодолеть это. Нужно выполнять простую работу и практиковать завершающий удар, что Тимо и делает".



"Когда ты трудишься таким образом, то возвращение голов становится лишь вопросом времени. Благодаря своим природным качествам он отрывается от защитников и выходит на ударную позицию. Это нормально, что после пары промахов его уверенность в себе пострадала. Моя задача — помочь ему вернуть уверенность в себе. Я чувствую, что голы придут", — цитирует Лэмпарда The Guardian.