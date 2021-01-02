"Тоттенхэм" разгромил "Лидс" и поднялся на третье место

"Тоттенхэм" одержал свою первую в пяти последних матчах Премьер-Лиги победу, разгромив "Лидс" со счетом 3:0.

Главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо поменял двух игроков в стартовом составе своей команды относительно 1:1 с "Вулверхэмптоном" 27 декабря. Это Тоби Алдервейрелд и Стивен Бергвейн появились вместо Давинсона Санчеса и Серхио Регилона.



Стартовый состав "белых" не изменился по сравнению с победой 0:5 над "Вест Бромвичем" 29 декабря.



Матч начался в невысоком темпе, чуть лучше мяч держался у гостей. Кое-какие удары были, но в большинстве своем — неточные.



А на 27-й минуте хозяева заработали пенальти. Это Бергвейн нарвался на фол на дальней линии штрафной площади. Подошедший к точке Харри Кейн пробил по центру — 1:0.



Пропустив, "Лидс" несколько дрогнул, за что едва сразу же не был наказан. Хороший момент имел Бергвейн, который получил мяч в центре штрафной площади, развернулся на 180 градусов и пробил — мимо!



В остатке тайма "Тоттенхэм" переигрывал своего соперника и незадолго до перерыва удвоил счет. Кейн с правого фланга выполнил передачу к ближней штанге, где удар в касание нанес Сон Хен Мин — 2:0.



Второй тайм начался с третьего гола "шпор". Сон подал угловой, а Алдервейрелд сыграл на опережение и головой направил мяч в ближний угол ворот — 3:0.



После своего третьего гола хозяева полностью контролировали игру и при этом довольно активно атаковали, лишь по занавес матча сбавив обороты. "Белые" практически не оказывали сопротивления и, скорее, могли пропустить еще, чем размочить счет.



Грозная атака "Лидса" не стала проблемой для "Тоттенхэма", который почти ничего не позволил своему сопернику впереди. Стоило "шпорам" открыть счет благодаря пенальти, как дальше игра шла словно по маслу.



"Тоттенхэм" — "Лидс". Отчет о матче