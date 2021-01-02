"Тоттенхэм" упрекнул трех своих игроков за участие в рождественской вечеринке

"Тоттенхэм" упрекнул Серхио Регилона, Джовани Ло Чельсо и Эрика Ламелу за участие в рождественской вечеринке, вопреки коронавирусным ограничениям.

Трое футболистов "Тоттенхэма" были разоблачены после того, как один из их друзей опубликовал в социальных сетях совместное фото с вечеринки.



На этом же фото можно заметить полузащитника "Вест Хэма" Мануэля Лансини, который тоже был подвергнут порицанию со стороны своего клуба.



"Мы крайне расстроены и решительно осуждаем этот снимок, на котором изображены некоторые из наших игроков со своими семьями и друзьями во время Рождества. Особенной по той причине, что мы знаем, на какие жертвы идет каждый в стране ради безопасности в праздничный период".



"Есть четкие правила, в которых нет исключений, и мы регулярно напоминаем всем нашим игрокам и работникам о последних протоколах и их обязанности подавать пример. Мы разберемся с этим внутри клуба", — гласит заявление "Тоттенхэма".



Добавим, Ламела и Ло Чельсо не попали в заявку "шпор" на субботний матч Премьер-Лиги против "Лидса". Регилон оказался только среди запасных.



