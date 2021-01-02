"Тоттенхэм" упрекнул трех своих игроков за участие в рождественской вечеринке
"Тоттенхэм" упрекнул Серхио Регилона, Джовани Ло Чельсо и Эрика Ламелу за участие в рождественской вечеринке, вопреки коронавирусным ограничениям.
Трое футболистов "Тоттенхэма" были разоблачены после того, как один из их друзей опубликовал в социальных сетях совместное фото с вечеринки.
На этом же фото можно заметить полузащитника "Вест Хэма" Мануэля Лансини, который тоже был подвергнут порицанию со стороны своего клуба.
"Мы крайне расстроены и решительно осуждаем этот снимок, на котором изображены некоторые из наших игроков со своими семьями и друзьями во время Рождества. Особенной по той причине, что мы знаем, на какие жертвы идет каждый в стране ради безопасности в праздничный период".
"Есть четкие правила, в которых нет исключений, и мы регулярно напоминаем всем нашим игрокам и работникам о последних протоколах и их обязанности подавать пример. Мы разберемся с этим внутри клуба", — гласит заявление "Тоттенхэма".
Добавим, Ламела и Ло Чельсо не попали в заявку "шпор" на субботний матч Премьер-Лиги против "Лидса". Регилон оказался только среди запасных.
02.01.2021 17:00
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Последние комментарии:
Вагина Керимовна обоссана
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Надо еще понагнетать в предъверье вакцинации,что бы бараны бегом побежали колоться хз чем без лишних вопросов.
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Вот отсюда и берутся зараженные в командах, на месте фа не стал бы переносить игры, тогда бы клубы жестче контролировали своих игроков, а то получается, что за за несоблюдение правил некоторыми личностями страдают все.
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Потому сегодня отсидени на банке а точнее на лавке :))
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Да всем уже пожуй на этот фирус
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