"Тоттенхэм" упрекнул трех своих игроков за участие в рождественской вечеринке

Джовани Ло Чельсо и Серхио Регилон "Тоттенхэм" упрекнул Серхио Регилона, Джовани Ло Чельсо и Эрика Ламелу за участие в рождественской вечеринке, вопреки коронавирусным ограничениям.

Трое футболистов "Тоттенхэма" были разоблачены после того, как один из их друзей опубликовал в социальных сетях совместное фото с вечеринки.

На этом же фото можно заметить полузащитника "Вест Хэма" Мануэля Лансини, который тоже был подвергнут порицанию со стороны своего клуба.

"Мы крайне расстроены и решительно осуждаем этот снимок, на котором изображены некоторые из наших игроков со своими семьями и друзьями во время Рождества. Особенной по той причине, что мы знаем, на какие жертвы идет каждый в стране ради безопасности в праздничный период".

"Есть четкие правила, в которых нет исключений, и мы регулярно напоминаем всем нашим игрокам и работникам о последних протоколах и их обязанности подавать пример. Мы разберемся с этим внутри клуба", — гласит заявление "Тоттенхэма".

Добавим, Ламела и Ло Чельсо не попали в заявку "шпор" на субботний матч Премьер-Лиги против "Лидса". Регилон оказался только среди запасных.

Рождественская вечеринка


Метки Ламела, Ло Чельсо, Регилон, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 02.01.2021 17:00

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  1. jirrort 02.01.2021 17:55 # jirrort
    Вагина Керимовна обоссана

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  2. ray-black 02.01.2021 17:55 # ray-black
    Надо еще понагнетать в предъверье вакцинации,что бы бараны бегом побежали колоться хз чем без лишних вопросов.

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  3. liverfun 02.01.2021 17:24 # liverfun
    Вот отсюда и берутся зараженные в командах, на месте фа не стал бы переносить игры, тогда бы клубы жестче контролировали своих игроков, а то получается, что за за несоблюдение правил некоторыми личностями страдают все.

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  4. chelsiukpro 02.01.2021 17:19 # chelsiukpro
    Потому сегодня отсидени на банке а точнее на лавке :))

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  5. bangladesh 02.01.2021 17:18 # bangladesh
    Да всем уже пожуй на этот фирус

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