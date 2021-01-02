Дуглас Луис: "Не могу поверить, что это пенальти"

Полузащитник "Астон Виллы" Дуглас Луис выразил свое несогласие с назначением пенальти в ворота его команды в матче против "Манчестер Юнайтед".

Напомним, именно в борьбе с Луисом полузащитник "Юнайтед" Поль Погба заработал пенальти, который позволил "красным дьяволам" вырвать победу 2:1 у "Виллы" накануне вечером.



Главный тренер "вилланов" Дин Смит уже говорил, что считает ошибочным решение Майкла Оливера назначить 11-метровый, особенно без похода к монитору. И Дуглас эту точку зрения разделяет.



"Я видел видео и не могу поверить, что это пенальти. Я всегда выступаю за более честный футбол с меньшим количеством ошибок, но у меня опускаются руки, когда я вижу такого рода вещи".



"Если у нас есть VAR, давайте начнем использовать ее правильно. Такого рода ошибки могут определить будущее клубов!" — написал Луис в твиттере.



