Дуглас Луис: "Не могу поверить, что это пенальти"

Дуглас Луис и Поль Погба Полузащитник "Астон Виллы" Дуглас Луис выразил свое несогласие с назначением пенальти в ворота его команды в матче против "Манчестер Юнайтед".

Напомним, именно в борьбе с Луисом полузащитник "Юнайтед" Поль Погба заработал пенальти, который позволил "красным дьяволам" вырвать победу 2:1 у "Виллы" накануне вечером.

Главный тренер "вилланов" Дин Смит уже говорил, что считает ошибочным решение Майкла Оливера назначить 11-метровый, особенно без похода к монитору. И Дуглас эту точку зрения разделяет.

"Я видел видео и не могу поверить, что это пенальти. Я всегда выступаю за более честный футбол с меньшим количеством ошибок, но у меня опускаются руки, когда я вижу такого рода вещи".

"Если у нас есть VAR, давайте начнем использовать ее правильно. Такого рода ошибки могут определить будущее клубов!" — написал Луис в твиттере.


Метки Астон Вилла, Луис, Манчестер Юнайтед, Погба

Автор mihajlo   

Дата 02.01.2021 15:00

Количество просмотров Просмотров: 0

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. alex7301 02.01.2021 16:19 # alex7301
    Цепляет ногу в штрафной Обычный пеналь

    (ответить)

  2. gerrard08 02.01.2021 15:49 # gerrard08
    Да уже пора привыкнуть, что против мю даже самые нежные касания или полу касания это пенки. А их фэны и рады таким ущербным пенкам и победкам.

    (ответить)

  3. mickey 02.01.2021 15:46 # mickey
    Долбаебы слепые, правая нога Луиса цепляет ногу Погба и тот спотыкается + рукой держал его, сильного удара не надо для того что бы заставить человека споткнуться.

    (ответить)

  4. megamind13 02.01.2021 15:45 # megamind13
    Пох на пеналь, почему ВАР не использовали? И при чем тут судейство и мю? А ливерные глорики? Я понимаю, если бы за матч 2-3 момента было бы, можно было бы сказать что отскочили. А так моментов куча, игра в атаке мощь. Хуле гореть фанам Ливерки не понимаю. Если у Вас Салах хуй пинает и не может забить то сразу МЮ виноват?

    (ответить)

  5. ilovemanutd 02.01.2021 15:44 # ilovemanutd
    https://www.youtube.com/watch?v=DXDeGrTfv-A&;ab_channel=GADHE

    (ответить)

  6. suddenly 02.01.2021 15:41 # suddenly
    https://psv4.userapi.com/c856528/u9947064/docs/d10/8ac858fc4806/pogba_penalty.gif

    (ответить)

  7. asnural 02.01.2021 15:40 # asnural
    Маншлюхстер пеналтед

    (ответить)

  8. manutd-20champ 02.01.2021 15:34 # manutd-20champ
    прийдется поверить

    (ответить)

  9. vukhin2019 02.01.2021 15:23 # vukhin2019
    После этой игры, думаю МЮ стоит купить Грилиша. Пусть будет дорогим. Неужели он дешевше, чем Магуаир?

    (ответить)

  10. electric 02.01.2021 15:12 # electric
    Согласен

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: