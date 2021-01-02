Дуглас Луис: "Не могу поверить, что это пенальти"
Полузащитник "Астон Виллы" Дуглас Луис выразил свое несогласие с назначением пенальти в ворота его команды в матче против "Манчестер Юнайтед".
Напомним, именно в борьбе с Луисом полузащитник "Юнайтед" Поль Погба заработал пенальти, который позволил "красным дьяволам" вырвать победу 2:1 у "Виллы" накануне вечером.
Главный тренер "вилланов" Дин Смит уже говорил, что считает ошибочным решение Майкла Оливера назначить 11-метровый, особенно без похода к монитору. И Дуглас эту точку зрения разделяет.
"Я видел видео и не могу поверить, что это пенальти. Я всегда выступаю за более честный футбол с меньшим количеством ошибок, но у меня опускаются руки, когда я вижу такого рода вещи".
"Если у нас есть VAR, давайте начнем использовать ее правильно. Такого рода ошибки могут определить будущее клубов!" — написал Луис в твиттере.
Eu vejo esse vídeo eu não consigo acreditar que isso foi pênalti, eu sempre torço pelo futebol mais justo, com menos erros, mas, aí eu paro e vejo esses tipos de lances.— Douglas Luiz (@dg_douglasluiz) January 1, 2021
Se temos o VAR pra ajudar, VAMOS começar a usar CORRETAMENTE, esses erros podem definir o futuro dos clubes! pic.twitter.com/YWvWkT0Cwu
02.01.2021 15:00
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Последние комментарии:
Цепляет ногу в штрафной Обычный пеналь
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Да уже пора привыкнуть, что против мю даже самые нежные касания или полу касания это пенки. А их фэны и рады таким ущербным пенкам и победкам.
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Долбаебы слепые, правая нога Луиса цепляет ногу Погба и тот спотыкается + рукой держал его, сильного удара не надо для того что бы заставить человека споткнуться.
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Пох на пеналь, почему ВАР не использовали? И при чем тут судейство и мю? А ливерные глорики? Я понимаю, если бы за матч 2-3 момента было бы, можно было бы сказать что отскочили. А так моментов куча, игра в атаке мощь. Хуле гореть фанам Ливерки не понимаю. Если у Вас Салах хуй пинает и не может забить то сразу МЮ виноват?
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https://www.youtube.com/watch?v=DXDeGrTfv-A&;ab_channel=GADHE
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https://psv4.userapi.com/c856528/u9947064/docs/d10/8ac858fc4806/pogba_penalty.gif
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Маншлюхстер пеналтед
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прийдется поверить
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После этой игры, думаю МЮ стоит купить Грилиша. Пусть будет дорогим. Неужели он дешевше, чем Магуаир?
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Согласен
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