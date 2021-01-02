17-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы
В субботу, 2 января, четырьмя поединками продолжится 17-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
ТОТТЕНХЭМ — ЛИДС 15:30 Онлайн-трансляция
"Тоттенхэм" и "Лидс" видятся антиподами по своему стилю игры. "Шпоры" с радостью отдадут инициативу и сыграют на контратаках, тогда как "белые" обязательно пойдут вперед большими силами и будут пытаться забить. "Тоттенхэм" не может выиграть уже четыре матча кряду в Премьер-Лиге — пять без побед при Жозе Моуриньо еще не было. "Шпоры" ни разу не уступили в четырех последних домашних встречах с "Лидсом".
Вингер "Тоттенхэма" Гарет Бэйл пропустит несколько недель с растяжением икроножной мышцы. Лукас Моура и Карлос Винисиус едва ли поправятся к субботе.
"Лидс" должен оценить состояние Матеуша Клиха и Лиама Купера, но Диего Льоренте точно не сыграет.
КРИСТАЛ ПЭЛАС — ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД 18:00
"Кристал Пэлас" отреагировал на два поражения подряд с общим счетом 0:10 ничейным результатом против "Лестера" — 1:1. А вот "Шеффилд Юнайтед" продолжает свободное падение и все еще находится в поисках своей первой победы в этом сезоне Премьер-Лиги. "Орлы" проиграли обе встречи с "клинками" в прошлой кампании.
Защитник "Пэлас" Гари Кэхилл под вопросом из-за проблем с задней поверхностью бедра. Лука Миливоевич в одной желтой карточке от дисквалификации.
Полузащитник "Шеффилд Юнайтед" Джон Лундстрем все еще дисквалифицирован. Состояние ряда игроков вызывает вопросы.
БРАЙТОН — ВУЛВЕРХЭМПТОН 20:30
"Брайтон" находится прямо над зоной вылета, выиграв лишь один из 17 домашних матчей Премьер-Лиги в 2020 году. "Вулверхэмптон" неплохо обороняется, но имеет проблемы с забитыми голами и едва потерпел обиднейшее поражение от "Манчестер Юнайтед" с решающим голом в компенсированное время. "Чайки" ни разу не уступили в 10 встречах с "волками" в рамках высшего дивизиона — семь побед подряд и затем три ничьих.
Защитник "Брайтона" Тарик Лэмпти не успевает залечить заднюю поверхность бедра. Для Адама Лалланы, Данни Уэлбека и Аарона Коннолли будет устроит фитнес-тест.
"Вулверхэмптон" по-прежнему лишен Хонни и Рауля Хименеса. Также вне игры Фернандо Марсал.
ВЕСТ БРОМВИЧ — АРСЕНАЛ 23:00
При Сэме Эллардайсе "Вест Бромвич" с треском проиграл "Астон Вилле" и "Лидсу", зато дал настоящий бой "Ливерпулю", и поэтому "Арсеналу" стоит быть на чеку. "Канониры" выиграли оба последних матча в Премьер-Лиге, но их позиция в таблице все еще оставляет желать сильно лучшего. "Дрозды" не потерпели ни одного поражения в трех последних домашних встречах с "Арсеналом".
Капитан "Вест Бромвича" Джейк Ливермор завершает отбывать дисквалификацию. Киран Гиббс под вопросом из-за проблем мышечного характера.
"Арсенал" надеется, что Букайо Сака успеет залечить свою болячку. Могут вернуться Давид Луис и Виллиан. Габриэль заболел коронавирусом. Томасу Партею еще слишком рано играть, хотя он уже приступил к тренировкам.
02.01.2021 14:00
Просмотров: 0
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
колбаса с форой без обороны - первое место
маню с тремя левыми пенками 2 место
чочо там по челсе?
а в принципе похуй на них, хз где они))
(ответить)
ЧЕ ПАЦАНЫ ОТРЫВ???
(ответить)
Лидс с 11 места всего в 2 победах от 3 места. Эпичный чемпионат
(ответить)
Как думаете, ТТХ отдаст мяч и будет играть в привычный автобус или покажет все-таки, что он играет дома, еще и против недавней команды ЧШ?
(ответить)
https://www.youtube.com/watch?v=S7FqmPU8ZpQ
чисто по делу
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий