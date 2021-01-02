17-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 2 января, четырьмя поединками продолжится 17-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ТОТТЕНХЭМ — ЛИДС 15:30 Онлайн-трансляция



"Тоттенхэм" и "Лидс" видятся антиподами по своему стилю игры. "Шпоры" с радостью отдадут инициативу и сыграют на контратаках, тогда как "белые" обязательно пойдут вперед большими силами и будут пытаться забить. "Тоттенхэм" не может выиграть уже четыре матча кряду в Премьер-Лиге — пять без побед при Жозе Моуриньо еще не было. "Шпоры" ни разу не уступили в четырех последних домашних встречах с "Лидсом".



Вингер "Тоттенхэма" Гарет Бэйл пропустит несколько недель с растяжением икроножной мышцы. Лукас Моура и Карлос Винисиус едва ли поправятся к субботе.



"Лидс" должен оценить состояние Матеуша Клиха и Лиама Купера, но Диего Льоренте точно не сыграет.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД 18:00



"Кристал Пэлас" отреагировал на два поражения подряд с общим счетом 0:10 ничейным результатом против "Лестера" — 1:1. А вот "Шеффилд Юнайтед" продолжает свободное падение и все еще находится в поисках своей первой победы в этом сезоне Премьер-Лиги. "Орлы" проиграли обе встречи с "клинками" в прошлой кампании.



Защитник "Пэлас" Гари Кэхилл под вопросом из-за проблем с задней поверхностью бедра. Лука Миливоевич в одной желтой карточке от дисквалификации.



Полузащитник "Шеффилд Юнайтед" Джон Лундстрем все еще дисквалифицирован. Состояние ряда игроков вызывает вопросы.



БРАЙТОН — ВУЛВЕРХЭМПТОН 20:30



"Брайтон" находится прямо над зоной вылета, выиграв лишь один из 17 домашних матчей Премьер-Лиги в 2020 году. "Вулверхэмптон" неплохо обороняется, но имеет проблемы с забитыми голами и едва потерпел обиднейшее поражение от "Манчестер Юнайтед" с решающим голом в компенсированное время. "Чайки" ни разу не уступили в 10 встречах с "волками" в рамках высшего дивизиона — семь побед подряд и затем три ничьих.



Защитник "Брайтона" Тарик Лэмпти не успевает залечить заднюю поверхность бедра. Для Адама Лалланы, Данни Уэлбека и Аарона Коннолли будет устроит фитнес-тест.



"Вулверхэмптон" по-прежнему лишен Хонни и Рауля Хименеса. Также вне игры Фернандо Марсал.



ВЕСТ БРОМВИЧ — АРСЕНАЛ 23:00



При Сэме Эллардайсе "Вест Бромвич" с треском проиграл "Астон Вилле" и "Лидсу", зато дал настоящий бой "Ливерпулю", и поэтому "Арсеналу" стоит быть на чеку. "Канониры" выиграли оба последних матча в Премьер-Лиге, но их позиция в таблице все еще оставляет желать сильно лучшего. "Дрозды" не потерпели ни одного поражения в трех последних домашних встречах с "Арсеналом".



Капитан "Вест Бромвича" Джейк Ливермор завершает отбывать дисквалификацию. Киран Гиббс под вопросом из-за проблем мышечного характера.



"Арсенал" надеется, что Букайо Сака успеет залечить свою болячку. Могут вернуться Давид Луис и Виллиан. Габриэль заболел коронавирусом. Томасу Партею еще слишком рано играть, хотя он уже приступил к тренировкам.