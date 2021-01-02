Моуриньо не будет просить "Тоттенхэм" о зимних трансферах

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что не будет просить свой клуб о приобретениях в январе.

"Тоттенхэм" очень плодотворно поработал на трансферном рынке в летнее окно, несмотря на экономический кризис и несмотря на огромный долг за новый стадион.



Моуриньо ценит старания своего клуба и не чувствует, что имеет право просить о новичках и в зимнее окно.



"Это непростые времена. Клуб приложил большие усилия летом, чтобы создать хорошую команду".



"Признаюсь честно, если с нами произойдет что-нибудь хорошее, это станет большим сюрпризом для меня, но я не чувствую, что имею право о чем-либо просить".



"Одно дело — анализировать свой состав и писать соответствующий отчет. Другое — требовать что-либо, чего я никогда не делал. Я не собираюсь ни о чем просить, потому что я уважаю старания клуба", — цитирует Моуриньо talkSPORT.