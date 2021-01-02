Моуриньо не будет просить "Тоттенхэм" о зимних трансферах
Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что не будет просить свой клуб о приобретениях в январе.
"Тоттенхэм" очень плодотворно поработал на трансферном рынке в летнее окно, несмотря на экономический кризис и несмотря на огромный долг за новый стадион.
Моуриньо ценит старания своего клуба и не чувствует, что имеет право просить о новичках и в зимнее окно.
"Это непростые времена. Клуб приложил большие усилия летом, чтобы создать хорошую команду".
"Признаюсь честно, если с нами произойдет что-нибудь хорошее, это станет большим сюрпризом для меня, но я не чувствую, что имею право о чем-либо просить".
"Одно дело — анализировать свой состав и писать соответствующий отчет. Другое — требовать что-либо, чего я никогда не делал. Я не собираюсь ни о чем просить, потому что я уважаю старания клуба", — цитирует Моуриньо talkSPORT.
02.01.2021 13:00
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Последние комментарии:
Похоже, что Жозе все еще не осознал, что у него было только одно трансферное окно. Далее будет работать как Покетина... на дошираках.
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От куда то деньги чтоб просить о транферах? В долгах сидите иза стадика!
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