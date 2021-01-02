Моуриньо не будет просить "Тоттенхэм" о зимних трансферах

Жозе Моуриньо Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что не будет просить свой клуб о приобретениях в январе.

"Тоттенхэм" очень плодотворно поработал на трансферном рынке в летнее окно, несмотря на экономический кризис и несмотря на огромный долг за новый стадион.

Моуриньо ценит старания своего клуба и не чувствует, что имеет право просить о новичках и в зимнее окно.

"Это непростые времена. Клуб приложил большие усилия летом, чтобы создать хорошую команду".

"Признаюсь честно, если с нами произойдет что-нибудь хорошее, это станет большим сюрпризом для меня, но я не чувствую, что имею право о чем-либо просить".

"Одно дело — анализировать свой состав и писать соответствующий отчет. Другое — требовать что-либо, чего я никогда не делал. Я не собираюсь ни о чем просить, потому что я уважаю старания клуба", — цитирует Моуриньо talkSPORT.


Метки Моуриньо, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 02.01.2021 13:00

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Последние комментарии:




  1. fc-oil 02.01.2021 13:06 # fc-oil
    Похоже, что Жозе все еще не осознал, что у него было только одно трансферное окно. Далее будет работать как Покетина... на дошираках.

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  2. chelsiukpro 02.01.2021 13:02 # chelsiukpro
    От куда то деньги чтоб просить о транферах? В долгах сидите иза стадика!

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