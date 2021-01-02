Артета: "Озил сам решит, уйти или остаться"

Наставник "Арсенала" Микель Артета признал, что полузащитник Месут Озил сам решит, остаться на "Эмирейтс" до конца сезона или уйти уже в этом месяце.

Как и прошлым летом, сейчас "Арсенал" тоже открыт к предложениям насчет Озила. На "Эмирейтс" были бы рады избавиться от игрока, который не входит в планы Артеты, но который исправно получает 350 тысяч фунтов в неделю.



В похожей ситуации находятся защитники Шкодран Мустафи и Сократис Папастатопулос. Но Артета просто не может выставить за дверь игроков, пока у тех есть контракты.



"Нужно уважать контракты игроков".



"Ты лишь можешь попытаться быть открытым с ними, рассказать им о своих намерениях, об отводимой им роли в команде, а также объяснить, почему именно так. Они вправе принять свое собственное решение, потому что у них есть контракт здесь".



"Некоторые захотят уйти, потому что не играют, другие предпочтут остаться. Это нечто, что мы не можем решить в одиночку".



"Будет ли Озил реабилитирован? Мы посмотрим, что произойдет во время трансферного окна, а по окончании окна оценим ситуацию", — цитирует Артету Sky Sports.