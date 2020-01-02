Диалло направляется в "Юнайтед"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер подтвердил, что вингер Амад Диалло направляется на "Олд Траффорд".
"Юнайтед" согласовал покупку Диалло у "Аталанты" за 37 миллионов фунтов еще на исходе летнего трансферного окна, позволив Амаду остаться в клубе Серии А на первую половину сезона.
Сейчас 18-летний ивуариец уже обзавелся разрешением на работу в Англии и готов вылететь в Манчестер.
"Что касается Амада, то мы оформили все бумаги, и я не вижу никаких препятствий. Надеюсь, очень скоро он будет с нами. Мы в большом восторге. Ему потребуется время".
"В остальном я не думаю слишком много о январе", — цитирует Сульшера Goal.
02.01.2021 11:10
Просмотров: 0
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Видали мы все такие таланты где то но не в АПЛ....
(ответить)
По мнению некоторых специалистов, этот паренёк просто мега-талант. Его одноклубник Алехандро Гомес говорит, что он никогда не видел игрока более талантливого, чем Амад. По его словам, на тренировках, он просто издевается над защитниками, которые без нарушения, не могут лишить его мяча. Так что будем посмотреть, что это за играчила такой.
(ответить)
Позиция вингера срочно требует укрепления! Там катастрофичеси не хватает игроков. Опорников и защитников полно - Марсял, Джонс, Рэшфорд, Лингард, Гринвуд, а вот вингера нет
(ответить)
Что за Диалло? Чем известен?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий