Диалло направляется в "Юнайтед"

Амад Диалло Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер подтвердил, что вингер Амад Диалло направляется на "Олд Траффорд".

"Юнайтед" согласовал покупку Диалло у "Аталанты" за 37 миллионов фунтов еще на исходе летнего трансферного окна, позволив Амаду остаться в клубе Серии А на первую половину сезона.

Сейчас 18-летний ивуариец уже обзавелся разрешением на работу в Англии и готов вылететь в Манчестер.

"Что касается Амада, то мы оформили все бумаги, и я не вижу никаких препятствий. Надеюсь, очень скоро он будет с нами. Мы в большом восторге. Ему потребуется время".

"В остальном я не думаю слишком много о январе", — цитирует Сульшера Goal.


Метки Аталанта, Диалло, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 02.01.2021 11:10

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Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 02.01.2021 12:58 # chelsiukpro
    Видали мы все такие таланты где то но не в АПЛ....

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  2. diablo182 02.01.2021 12:27 # diablo182
    По мнению некоторых специалистов, этот паренёк просто мега-талант. Его одноклубник Алехандро Гомес говорит, что он никогда не видел игрока более талантливого, чем Амад. По его словам, на тренировках, он просто издевается над защитниками, которые без нарушения, не могут лишить его мяча. Так что будем посмотреть, что это за играчила такой.

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  3. qwerd 02.01.2021 11:59 # qwerd
    Позиция вингера срочно требует укрепления! Там катастрофичеси не хватает игроков. Опорников и защитников полно - Марсял, Джонс, Рэшфорд, Лингард, Гринвуд, а вот вингера нет

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  4. januzaj00 02.01.2021 11:12 # januzaj00
    Что за Диалло? Чем известен?

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