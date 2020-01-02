Диалло направляется в "Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер подтвердил, что вингер Амад Диалло направляется на "Олд Траффорд".

"Юнайтед" согласовал покупку Диалло у "Аталанты" за 37 миллионов фунтов еще на исходе летнего трансферного окна, позволив Амаду остаться в клубе Серии А на первую половину сезона.



Сейчас 18-летний ивуариец уже обзавелся разрешением на работу в Англии и готов вылететь в Манчестер.



"Что касается Амада, то мы оформили все бумаги, и я не вижу никаких препятствий. Надеюсь, очень скоро он будет с нами. Мы в большом восторге. Ему потребуется время".



"В остальном я не думаю слишком много о январе", — цитирует Сульшера Goal.