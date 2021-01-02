Диего Симеоне раскритиковал FA за наказание Триппьера

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне назвал решение FA дисквалифицировать защитника Кирана Триппьера "совершенно несправедливым".

В прошлом месяце Ассоциация запретила Триппьеру любую футбольную активность, включая матчи и даже тренировки, на срок в 10 недель — до марта. 30-летний защитник поплатился за нарушение запрета на ставки.



Суммарно Киран пропустит минимум 13 матчей "Атлетико", включая первую встречу 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Челси", но ни одного — сборной Англии.



Симеоне недоумевает по поводу момента для вынесения наказания и злится, что страдает здесь больше всего его клуб.



"Я настаиваю: это совершенно несправедливо по отношению к "Атлетико", когда английская Федерация футбола сама судит и сама принимает решение".



"Мы надеемся, что эта ситуация может быть пересмотрена, или, по крайне мере, проанализирована на предмет того, почему "Атлетико" расплачивается за то, к чему не имел отношения", — цитирует Симеоне The Guardian.