Хассельбайнк вернулся в "Бертон"

Бывший нападающий "Челси" Джимми Флойд Хассельбайнк возобновил тренерскую деятельность, вернувшись в "Бертон" из Лиги Один.

Хассельбайнк, в бытность игроком также выступавший за "Лидс", "Мидлсбро", "Чарльтон", "Кардифф" и "Атлетико", впервые возглавил "Бертон" в ноябре 2014.



Вместе с "Бертоном" Джимми Флойд выиграл Лигу Два, но после года с небольшим работы отправился тренировать "Куинз Парк Рейнджерс" — на момент ухода голландца "Альбион" лидировал в Лиге Один.



Сейчас "Бертон" находится на самом дне Лиги Один, и Хассельбайнк, занявший место Джейка Бакстона, будет призван помочь клубу с "Пирелли Стэдиум" избежать понижения в классе.



"Бертон" — это клуб, который очень близок моему сердцу. Это очень особенный клуб для меня и моей семьи".



"Сейчас перед нами стоит совершенно другая задача, чем тогда, но мы беремся за эту работу, чтобы постараться как можно скорее подняться в таблице и избежать вылета из Лиги Один. Такова наша приоритетная задача".



"Мы знаем, что у нас достаточно классная команда, но это не отражается на нашем положении в таблице, поэтому нам придется много работать", — сообщил Хассельбайнк.