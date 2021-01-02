Сульшер похвалил Погба после победы над "Виллой"

После победы 2:1 над "Астон Виллой" рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер выделил полузащитника Поля Погба.

Отложив в сторону спекуляции насчет своего будущего, Погба привел "красных дьяволов" к победе над "Виллой" в пятницу вечером. Поль поучаствовал в комбинации, увенчавшейся голом Антони Мартиаля, а также заработал пенальти для Бруну Фернандеша.



Своей игрой Погба произвел неизгладимое впечатление на Сульшера, который не поскупился на комплименты для подопечного после финального свистка.



"Улучшая свою формую и становясь сильнее, Погба чаще будет показывать такую игру, как сегодня вечером. Ему потребовалось минут 25, чтобы нащупать игру, но когда он ее нащупал, он сделал разницу для нас".



"Мы довольны его вкладом. Для нас важно доставлять мяч до Поля, происходит это ближе к нашей обороне или выше по полю".



"Я знаю, что он уходил на фланг, когда оборонялся, но мы хотели, чтобы он имел возможность открываться за спиной соперника и получать мяч. Его физические данные очень важны для нас, потому что "Астон Вилла" — одна из наиболее физических сильных команд в лиге".



"Мы нуждались в игроках, которые бы соответствовали им, и Поль показал свою силу и технику в эпизоде с голом Антони. Я доволен его игрой сегодня вечером", — цитирует Сульшера Sky Sports.