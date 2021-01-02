У Лэмпарда "есть идеи" насчет январских трансферов

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард подтвердил, что у него есть кое-какие идеи насчет зимнего трансферного окна.

Во время летнего окна "Челси" инвестировал 220 миллионов фунтов в новых игроков, и некоторые ждут такой же активности от "синих" в январе.



Однако пока у Лэмпарда нет четкого представления насчет зимних трансферов. В первую очередь Фрэнк сосредоточится на возможных расставаниях и лишь потом будет думать о новичках.



"В данный момент я не уверен. У меня есть идеи. У нас большой состав, и мы должны посмотреть, изменится ли это, будут ли возможности для игроков, которые играют не так много".



"Я поговорю с отдельными игроками с глазу на глаз, а затем мы посмотрим, есть ли у нас правильные возможности для укрепления состава. Однако в данный момент мы не суетимся. В этом году я сосредоточен исключительно на тренерской работе. Это будет длинный месяц", — цитирует Лэмпарда Goal.