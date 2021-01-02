У Лэмпарда "есть идеи" насчет январских трансферов

Фрэнк Лэмпард Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард подтвердил, что у него есть кое-какие идеи насчет зимнего трансферного окна.

Во время летнего окна "Челси" инвестировал 220 миллионов фунтов в новых игроков, и некоторые ждут такой же активности от "синих" в январе.

Однако пока у Лэмпарда нет четкого представления насчет зимних трансферов. В первую очередь Фрэнк сосредоточится на возможных расставаниях и лишь потом будет думать о новичках.

"В данный момент я не уверен. У меня есть идеи. У нас большой состав, и мы должны посмотреть, изменится ли это, будут ли возможности для игроков, которые играют не так много".

"Я поговорю с отдельными игроками с глазу на глаз, а затем мы посмотрим, есть ли у нас правильные возможности для укрепления состава. Однако в данный момент мы не суетимся. В этом году я сосредоточен исключительно на тренерской работе. Это будет длинный месяц", — цитирует Лэмпарда Goal.


Метки Лэмпард, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.01.2021 00:05

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  1. skylake 02.01.2021 01:09 # skylake
    Нужно Баркли вернуть обратно из аренды.

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  2. chelsiukpro 02.01.2021 00:33 # chelsiukpro
    Продавай Кристину, Алонсо, Рюдегера. Насчёт покупок так накуй они тебе нужны... состав хороший. Здесь чтоб гачали играть новички....нужно разговаривать с игроками особенно с новичками. Подсказывать, советовать и обьяснять как играть в апл и что делать чтоб стать сильнее и конечно агресии добавить! А то многие на раслабоне играют тому и результаты такие!

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  3. electric 02.01.2021 00:28 # electric
    Какие трансферы, пёс? Тебе мало 300 лямов, потраченных летом?
    Ахахаха

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  4. jirrort 02.01.2021 00:24 # jirrort
    Топарь!

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