Гвардиола недоволен заявлением "Эвертона" насчет отложенного матча

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил свое недовольство по поводу официального заявления "Эвертона" насчет отложенного матча Премьер-Лиги.

Когда в минувший понедельник Премьер-Лига приняла решение отложить матч между "Эвертоном" и "Сити" из-за вспышки коронавируса в стане "горожан", "ириски" выпустили заявление, в которому говорится, что мерсисайдский клуб жалеет об отмене игры и потребует подробных объяснений.



Такого рода интонация совсем не понравилась Гвардиоле, который заверил, что это прежде всего решение Премьер-Лиги, а не его клуба.



"Я предпочитаю заявление Карло Анчелотти, чем их клуба. Определенно".



"Мы поступили четко. Как и в матче с "Арсеналом", когда еще до карантина Микель (Артета) заразился коронавирусом, мы поговорили с Премьер-Лигой, а затем матч был отменен".



"Здесь то же самое. Мы поговорили с Премьер-Лигой, и я лично позвонил Карло Анчелотти, чтобы объяснить ситуацию. Я сказал ему: "Хорошо, давай позволим клубам и Премьер-Лиге поступить так, как они должны".



"Мы были бы счастливы сыграть с "Эвертоном в тот день. Мы еще приедем на "Гудисон Парк", и я надеюсь, Динь, Ришарлисон, Аллан и Хамес будут в строю. Мы попытаемся победить их".



"Мы были бы счастливы сыграть, но, к сожалению, Премьер-Лига мудро решила, что ради благополучия каждого лучше не усугублять ситуацию, при которой мы и так выявили семь случаев заражения в течение-двух-трех дней", — цитирует Гвардиолу The Independent.