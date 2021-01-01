Моуриньо винит "Ливерпуль" в спаде своей команды

Рулевой "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо считает, что в спаде его команды виноват "Ливерпуль".

Из 12 последних очков в 2020 году "Тоттенхэм" набрал только два, в результате откатившись с первого места в Премьер-Лиге на седьмое.



Эта неудачная серия началась для "шпор" с поражения 2:1 от "Ливерпуля" 16 декабря. Моуриньо чувствует, что его команда слегка "посыпалась", пропустив обиднейший гол от Роберто Фирмино на последней минуте.



"Матчем, который ознаменовал для нас начало неудачного периода, стало поражение от "Ливерпуля". Это матч, в котором мы были очень, очень близки к победе и совершенно не были близки к поражению. После того поражения результаты и уровень игры пошли вниз".



"В футболе в том числе важна и психология. Ты не можешь контролировать каждую деталь. Но у нас снова будут хорошие периоды. Периоды, когда мы будем выигрывать матчи и забивать голы", — цитирует Моуриньо Liverpool Echo.