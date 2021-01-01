Венгер: "Если я нужен "Арсеналу" — помогу"

Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер подтвердил свою готовность вернуться в лондонский клуб, если его об этом попросят.

Ранее в этом сезоне появились слухи, что боссы "Арсенала" пытаются наладить отношения с Венгером, который покинул лондонский клуб в мае 2018 и с тех пор больше не бывал на "Эмирейтс".



Поговаривают, что Венгер даже может получить какую-нибудь руководящую или наблюдательную должность в "Арсенале". Пока этого не произошло, однако Арсен готов применить свой опыт для помощи нынешнему главному тренеру Микелю Артету.



"Знаете, время лечит".



"Мечтаю ли я вернуться? Я ни о чем не мечтаю — если я нужен, я помогу им. Но я не ожидаю этого, нет".



"Микель обладает страстью к футболу, большой мотивацией, хорошей концентрацией и жаждой успеха. Вы видите, что у него есть необходимые ингредиенты. Он умеет контролировать других игроков и влиять на них".



"Ему повезло, что он сразу получил работу в большом клубе — работу, ради которой тебе обычно нужно трудиться 10 лет. Но поскольку он играл за этот клуб и был хорошим игроком, он получил свой шанс. Я желаю ему успеха".



"Я оставил клуб в положении, чтобы мои последователи добились большего, и сейчас у клуба есть финансовые ресурсы, чтобы выиграть чемпионат", — сообщил Венгер talkSPORT.