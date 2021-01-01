Клопп рассказал о восстановлении Ван Дейка
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заверил, что защитник Виргил Ван Дейк не близок к возвращению в строй.
На протяжении декабря Ван Дейк будоражил фанатов "Ливерпуля" в социальных сетях с помощью фото и видео из тренажерного зала, где он усиленно трудится после перенесенной в октябре травмы крестообразных связок колена.
Могло даже показаться, что 29-летний голландец практически выздоровел, однако это впечатление обманчиво, и Клопп призывает не надеяться на скорое возвращение своего вице-капитана.
"Как проходит его восстановление? Хорошо, очень хорошо. У меня нет проблем с тем, чтобы поговорить о Виргиле Ван Дейке. Все очень хорошо, но ему все еще предстоит длинный путь, учитывая характер травмы".
"Если честно, я был рад увидеть эти видео, потому что это лишь показывает, как хорошо идет процесс восстановления. Однако ему все еще нужно много времени, и это факт", — цитирует Клоппа Sky Sports.
01.01.2021 20:00
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