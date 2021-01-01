"Сити" лишился пяти игроков перед матчем с "Челси" из-за коронавируса
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что коронавирус лишил его пяти основных игроков на матч против "Челси".
Несмотря на то, что выездной для "горожан" поединок против "Эвертона" в минувший понедельник был отложен, запланированный на воскресенье матч против "Челси" должен состояться.
И на этот матч "Сити" выйдет ослабленным составом — в дополнение к защитнику Кайлу Уолкеру и нападающему Габриэлю Жезусу еще трое игроков заразились COVID-19.
"Скольких игроков будет лишен "Сити"? Прямо сейчас — пятерых. Эти пятеро игроков самоизолировались на 10 дней. Сначала вирус обнаружили у двух игроков, во второй раз — еще у трех".
"Я не думаю, что Премьер-Лига разрешает назвать имена этих игроков. Возможно, мы должны уважать их приватность. Когда вы увидите стартовый состав, и там не окажется трех важных игроков, вы сразу поймете, но я не имею права назвать их вам", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
01.01.2021 19:00
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Последние комментарии:
А что теперь зазорно болеть этим вирусом убийцей, которое слетает всех на своём пути?
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зае6умба, ой зае6умба)
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Я не имею права рассказать вам, что Стерлинг, Де Брюйне и Эдерсон заболели.
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А что такого секретного в том, что у них положительные тесты? Они что, триппером заразились? Никто вроде не делал до сих пор из этого тайну.
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Вот и заодно узнаем, кто был на гей-оргии
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Вот и раскатаем такой Голубятник...
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Если проиграем, нахуй Лэмпарда вместе с его послушными помощниками. Пусть лучше Фрэнк умрёт ебучим ноунеймом, чем Челси останется без трофеев.
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такой челси сити и резервом раскатает
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Блядь...повезло сутулище
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шанс для чолсы сыграть в ничью хотябы)
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