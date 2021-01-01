"Сити" лишился пяти игроков перед матчем с "Челси" из-за коронавируса

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что коронавирус лишил его пяти основных игроков на матч против "Челси".

Несмотря на то, что выездной для "горожан" поединок против "Эвертона" в минувший понедельник был отложен, запланированный на воскресенье матч против "Челси" должен состояться.

И на этот матч "Сити" выйдет ослабленным составом — в дополнение к защитнику Кайлу Уолкеру и нападающему Габриэлю Жезусу еще трое игроков заразились COVID-19.

"Скольких игроков будет лишен "Сити"? Прямо сейчас — пятерых. Эти пятеро игроков самоизолировались на 10 дней. Сначала вирус обнаружили у двух игроков, во второй раз — еще у трех".

"Я не думаю, что Премьер-Лига разрешает назвать имена этих игроков. Возможно, мы должны уважать их приватность. Когда вы увидите стартовый состав, и там не окажется трех важных игроков, вы сразу поймете, но я не имею права назвать их вам", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 01.01.2021 19:00

Количество просмотров Просмотров: 0

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ignatik 01.01.2021 20:12 # ignatik
    А что теперь зазорно болеть этим вирусом убийцей, которое слетает всех на своём пути?

    (ответить)

  2. bezviz 01.01.2021 20:06 # bezviz
    зае6умба, ой зае6умба)

    (ответить)

  3. ilovemanutd 01.01.2021 19:52 # ilovemanutd
    Я не имею права рассказать вам, что Стерлинг, Де Брюйне и Эдерсон заболели.

    (ответить)

  4. sausage 01.01.2021 19:39 # sausage
    А что такого секретного в том, что у них положительные тесты? Они что, триппером заразились? Никто вроде не делал до сих пор из этого тайну.

    (ответить)

  5. januzaj00 01.01.2021 19:28 # januzaj00
    Вот и заодно узнаем, кто был на гей-оргии

    (ответить)

  6. chelsiukpro 01.01.2021 19:27 # chelsiukpro
    Вот и раскатаем такой Голубятник...

    (ответить)

  7. danny949494 01.01.2021 19:22 # danny949494
    Если проиграем, нахуй Лэмпарда вместе с его послушными помощниками. Пусть лучше Фрэнк умрёт ебучим ноунеймом, чем Челси останется без трофеев.

    (ответить)

  8. irbis85 01.01.2021 19:21 # irbis85
    такой челси сити и резервом раскатает

    (ответить)

  9. asnural 01.01.2021 19:08 # asnural
    Блядь...повезло сутулище

    (ответить)

  10. scauzer11 01.01.2021 19:08 # scauzer11
    шанс для чолсы сыграть в ничью хотябы)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: