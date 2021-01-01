"Сити" лишился пяти игроков перед матчем с "Челси" из-за коронавируса

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что коронавирус лишил его пяти основных игроков на матч против "Челси".

Несмотря на то, что выездной для "горожан" поединок против "Эвертона" в минувший понедельник был отложен, запланированный на воскресенье матч против "Челси" должен состояться.



И на этот матч "Сити" выйдет ослабленным составом — в дополнение к защитнику Кайлу Уолкеру и нападающему Габриэлю Жезусу еще трое игроков заразились COVID-19.



"Скольких игроков будет лишен "Сити"? Прямо сейчас — пятерых. Эти пятеро игроков самоизолировались на 10 дней. Сначала вирус обнаружили у двух игроков, во второй раз — еще у трех".



"Я не думаю, что Премьер-Лига разрешает назвать имена этих игроков. Возможно, мы должны уважать их приватность. Когда вы увидите стартовый состав, и там не окажется трех важных игроков, вы сразу поймете, но я не имею права назвать их вам", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.