Моуриньо недоволен запоздалым решением отложить матч с "Фулхэмом"

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо назвал "непрофессиональным" решение Премьер-Лиги отложить матч против "Фулхэма" в последний момент.

Решение отложить назначенный на минувшую среду матч "шпор" и "дачников" было принято менее чем за три часа до стартового свистка. Моуриньо уже жаловался по этому поводу в инстаграме.



Жозе по-прежнему считает, что Премьер-Лига поступила некрасиво, и отвергает предположения, что отмена матча пошла переживающему спад "Тоттенхэму" на пользу.



"Я не хочу слишком много говорить об этом. Просто скажу, что я почувствовал непрофессиональное отношение, но что поделать".



"Мы готовились к тому матчу и, конечно, хотели сыграть, так что отмена матча разрушила то, над чем мы работали неделю".



"Если бы нам не пришлось играть тот матч, наши тренировки были бы другими. Люди могут подумать, что отмена матча — это хорошо для меня, но так было бы только в том случае, если бы я знал заранее и смог использовать другой тренировочный цикл".



"Однако это не помогает, когда ты тренируешься так, чтобы сыграть матч, но не играешь его", — цитирует Моуриньо Sky Sports.