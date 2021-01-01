Клопп призывает продолжать сезон Премье-Лиги

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп призвал продолжать сезон, несмотря на возросшую угрозу коронавируса.

Ранее на текущей неделе Премьер-Лига отложила матчи между "Эвертоном" и "Манчестер Сити" и между "Тоттенхэмом" и "Фулхэмом". Появились слухи, что сезон может быть поставлен на паузу на две недели, однако Клопп не разделяет точку зрения, пока поддержанную лишь Сэмом Эллардайсом из "Вест Бромвича".



"Я не специалист, но все мы должны постараться изо всех сил, чтобы сезон продолжался. Думаю, пока получается неплохо".



"Опасения понятны, но мы должны приложить все усилия, чтобы парни были в максимальной безопасности, и тогда, думаю, мы можем продолжать".



"Это важно. Люди хотят смотреть футбол. Мы не являемся частью общества, потому что мы изолированы, посещая тренировочную базу и все такое, поэтому я правда думаю, что мы можем продолжать".



"Но я не специалист, и я с уважением отнесусь ко всем решениям, которые будут приняты в предстоящие недели", — цитирует Клоппа ESPN.