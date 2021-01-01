Агент не исключает возвращение Жоржиньо в Серию А

Агент полузащитника "Челси" Жоржиньо заявил, что не исключает возвращение своего клиента в Серию А.

Жоржиньо выступает за "синих" с 2018 года, когда Маурицио Сарри убедил лондонский клуб заплатить "Наполи" 57 миллионов фунтов за ценного для него игрока.



При Фрэнке Лэмпарде в качестве главного тренера "Челси" Жоржиньо остается одним из важнейших игроков, однако Серия А всегда будет манить 29-летнего полузащитника.



"Это был отличный год для Жоржа, он был очень хорош и в сборной Италии. В следующем году будет Чемпионат Европы, где он надеется хорошо выступить".



"Сейчас положение "Челси" в таблице оставляет желать лучшего, но у них молодая команда, которой нужно время".



"Жорж — игрок "Челси", и он очень счастлив там, но я бы не стал исключать его возвращение в будущем", — цитирует агента Жоао Сантоса Daily Star.