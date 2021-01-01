Артета не поддерживает идею об остановке сезона
Наставник "Арсенала" Микель Артета выступил против остановки сезона Премьер-Лиги.
Последний раунд тестирования игроков и сотрудников клубов Премьер-Лиги на коронавирус выявил 18 положительных результатов, после чего заговорили о возможной остановке сезона в январе на две недели.
В частности, за двухнедельную паузу высказался главный тренер "Вест Бромвича" Сэм Эллардайс, однако Артета считает, что существующих мер безопасности достаточно.
"Конечно, я понимаю его опасения. Все мы переживаем за свою здоровье и насчет происходящего вокруг нас".
"Но все эти протоколы, обязательные процедуры на тренировочной базе и около матчей, а также тот факт, что мы играем на открытом воздухе, значительно минимизируют риск".
"Вы и сами видите статистику с момента, как мы начали регулярное тестирование. Цифры выглядят невероятно позитивно, и я думаю, мы должны продолжать в том же духе, пока можем. Естественно, не подвергая никого риску".
"Думаю, мы показали, что система работает. Ладно, на прошлой неделе или около того что-то произошло, но я думаю, еще больше ограничений и тестов позволят нам быть столь же эффективными, как и прежде".
"Думаю, это может сработать и позволит нам продолжать играть матчи", — цитирует Артету Evening Standard.
01.01.2021 15:00
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