Светская хроника за пятницу
Юлиан Брандт хочетт перейти в "Арсенал". "Тоттенхэм" опасается ухода Уго Льориса. Харри Кейн в третий раз стал отцом. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.
"Манчестер Сити" собирается предложить 90 миллионов фунтов за нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна следующим летом. (Bild)
"Реал" уверен, что опередит клубы Премьер-Лиги в борьбе за нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда. (AS)
Полузащитник Джорджиньо Вейналдум дал понять "Ливерпулю", что его приоритет — остаться на "Энфилде", однако он хочет получить правильные условия для подписания нового контракта. (90min)
"Арсенал" составит конкуренцию "Ливерпулю" в борьбе за защитника "Ромы" Рожера Ибаньеса, оцениваемого в 35 млн. фунтов. (Calciomercato)
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Юлиан Брандт заинтересован в переходе в "Арсенал". (Bild)
"Арсенал" ждет, согласится ли "Реал" отпустить полузащитника Иско в аренду на вторую половину сезона. (Goal)
"Арсенал" хочет вернуть Лукаса Торрейру из "Атлетико" в январе, чтобы сразу же продать уругвайского полузащитника. (Todofichajes)
Защитник "Арсенала" Сократис Папастатопулос привлек интерес "Наполи" и "Фенербахче". (Daily Mail)
У Сократиса уже есть договоренность с "Фенербахче". (Takvim)
Опасаясь перехода Уго Льориса в ПСЖ по окончании сезона, "Тоттенхэм" уже присмотрел Сэма Джонстона из "Вест Бромвича" и Дина Хендерсона из "Юнайтед" на замену своему голкиперу. (The Sun)
Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира договаривается о переходе в "Эвертон". (Daily Mail)
Вингер Демарай Грей, чей контракт с "Лестером" истекает в конце сезона, заинтересовал "Рому" и "Бенфику". (The Sun)
"Рома" хочет полузащитника "Эвертона" Бернарда. (Corriere Dello Sport)
Другое
Клубам Премьер-Лиги нужно сыграть минимум по 25 матчей, чтобы исключить вероятность признания этого сезона недействительным из-за пандемии коронавируса. (The Telegraph)
В возрасте 92 лет ушел из жизни бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" и сборной Шотландии Томми Дохерти. (BBC)
Харри Кейн в третий раз стал отцом — после двух дочерей у нападающего "Тоттенхэма" родился сын. (Daily Mirror)
01.01.2021 14:00
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