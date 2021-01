Светская хроника за пятницу

Юлиан Брандт хочетт перейти в "Арсенал". "Тоттенхэм" опасается ухода Уго Льориса. Харри Кейн в третий раз стал отцом. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

"Манчестер Сити" собирается предложить 90 миллионов фунтов за нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна следующим летом. (Bild)



"Реал" уверен, что опередит клубы Премьер-Лиги в борьбе за нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда. (AS)



Полузащитник Джорджиньо Вейналдум дал понять "Ливерпулю", что его приоритет — остаться на "Энфилде", однако он хочет получить правильные условия для подписания нового контракта. (90min)



"Арсенал" составит конкуренцию "Ливерпулю" в борьбе за защитника "Ромы" Рожера Ибаньеса, оцениваемого в 35 млн. фунтов. (Calciomercato)



Полузащитник дортмундской "Боруссии" Юлиан Брандт заинтересован в переходе в "Арсенал". (Bild)



"Арсенал" ждет, согласится ли "Реал" отпустить полузащитника Иско в аренду на вторую половину сезона. (Goal)



"Арсенал" хочет вернуть Лукаса Торрейру из "Атлетико" в январе, чтобы сразу же продать уругвайского полузащитника. (Todofichajes)



Защитник "Арсенала" Сократис Папастатопулос привлек интерес "Наполи" и "Фенербахче". (Daily Mail)



У Сократиса уже есть договоренность с "Фенербахче". (Takvim)



Опасаясь перехода Уго Льориса в ПСЖ по окончании сезона, "Тоттенхэм" уже присмотрел Сэма Джонстона из "Вест Бромвича" и Дина Хендерсона из "Юнайтед" на замену своему голкиперу. (The Sun)



Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира договаривается о переходе в "Эвертон". (Daily Mail)



Вингер Демарай Грей, чей контракт с "Лестером" истекает в конце сезона, заинтересовал "Рому" и "Бенфику". (The Sun)



"Рома" хочет полузащитника "Эвертона" Бернарда. (Corriere Dello Sport)



Другое



Клубам Премьер-Лиги нужно сыграть минимум по 25 матчей, чтобы исключить вероятность признания этого сезона недействительным из-за пандемии коронавируса. (The Telegraph)



В возрасте 92 лет ушел из жизни бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" и сборной Шотландии Томми Дохерти. (BBC)



Харри Кейн в третий раз стал отцом — после двух дочерей у нападающего "Тоттенхэма" родился сын. (Daily Mirror)