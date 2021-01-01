"Челси" может купить Симакана в январе

"Челси" может укрепить свою оборону в январе с помощью защитника "Страсбура" Мохамеда Симакана.

По информации Le 10 Sport, Симакан почти наверняка покинет "Страсбур" в этом месяце, причем "Челси" — не единственный претендент на Мохамеда, который также интересен "Милану" и "Ницце".



20-летний Симакан сыграл каждую минуту каждого матча "Страсбура" в этом сезоне Лиги 1, и французский клуб согласен отпустить свою восходящую звезду за 13.5 млн. фунтов.



Главным конкурентом "синих" в борьбе за Мохамеда обещает стать "Милан", который пытался купить француза гвинейского происхождения еще в летнее окно, но не смог сделать устраивающее "Страсбур" предложение.



К покупке Симакана главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда может подтолкнуть неудачная серия на исходе 2020 года — только одна победа в пяти матчах Премьер-Лиги. "Синие" обладают сыгранной парой центральных защитников в лице Тиаго Силвы и Курта Зума, но их дублеры не внушают доверия.



