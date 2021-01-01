17-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей пятницы

В пятницу, 1 января, двумя поединками стартует 17-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЭВЕРТОН — ВЕСТ ХЭМ 20:30 Онлайн-трансляция



Перед "Эвертоном" открыта возможность оформить свою пятую победу подряд в Премьер-Лиге, чего не случалось с марта-апреля 2014. Во время своей текущей выигрышной серии "ириски" пропустили только один гол. А вот "Вест Хэм" не побеждает уже четыре матча чемпионата кряду, причем три из них — это ничейные результаты, но все равно может похвастать рекордным количеством очков после 16 первых игр с сезона 2015/16. "Молотобойцы" потерпели шесть поражений в восьми последних выездах на "Гудисон Парк" в рамках Премьер-Лиги, включая 2:0 в прошлой кампании.



Нападающий "Эвертона" Ришарлисон оправился после сотрясения. Также может вернуться Хамес Родригес, но Люка Динь и Аллан все еще вне игры.



Единственной потерей "Вест Хэма" остается перенесший операцию на колене Артур Масуаку.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — АСТОН ВИЛЛА 23:00 Онлайн-трансляция



"Манчестер Юнайтед" завершил 2020 год в отличной форме, не проигрывая девять матчей кряду в Премьер-Лиге, причем семь из девяти — это победы. "Астон Вилла" тоже выступает очень ярко, а по потерянным и вовсе находится в одном очке от своего соперника. С начала июля бирмингемская команда потерпела лишь одно поражение на выезде в чемпионате — от "Вест Хэма" 30 ноября. В 43 последних встречах с Виллой" в Премьер-Лиге "красные дьяволы" уступили лишь раз — на "Олд Траффорд" в декабре 2009, когда победу гостям принял Габриэль Агбонлахор.



Нападающий "Юнайтед" Эдинсон Кавани приступает к трехматчевой дисквалификации за расистское сообщение в инстаграме. У Виктора Линделефа травма спины.



Защитник "Виллы" Тайрон Мингс снова доступен после матча дисквалификации. Росс Баркли может сыграть свой первый с 21 ноября матч, залечив заднюю поверхность бедра.