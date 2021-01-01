17-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей пятницы
В пятницу, 1 января, двумя поединками стартует 17-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
ЭВЕРТОН — ВЕСТ ХЭМ 20:30 Онлайн-трансляция
Перед "Эвертоном" открыта возможность оформить свою пятую победу подряд в Премьер-Лиге, чего не случалось с марта-апреля 2014. Во время своей текущей выигрышной серии "ириски" пропустили только один гол. А вот "Вест Хэм" не побеждает уже четыре матча чемпионата кряду, причем три из них — это ничейные результаты, но все равно может похвастать рекордным количеством очков после 16 первых игр с сезона 2015/16. "Молотобойцы" потерпели шесть поражений в восьми последних выездах на "Гудисон Парк" в рамках Премьер-Лиги, включая 2:0 в прошлой кампании.
Нападающий "Эвертона" Ришарлисон оправился после сотрясения. Также может вернуться Хамес Родригес, но Люка Динь и Аллан все еще вне игры.
Единственной потерей "Вест Хэма" остается перенесший операцию на колене Артур Масуаку.
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — АСТОН ВИЛЛА 23:00 Онлайн-трансляция
"Манчестер Юнайтед" завершил 2020 год в отличной форме, не проигрывая девять матчей кряду в Премьер-Лиге, причем семь из девяти — это победы. "Астон Вилла" тоже выступает очень ярко, а по потерянным и вовсе находится в одном очке от своего соперника. С начала июля бирмингемская команда потерпела лишь одно поражение на выезде в чемпионате — от "Вест Хэма" 30 ноября. В 43 последних встречах с Виллой" в Премьер-Лиге "красные дьяволы" уступили лишь раз — на "Олд Траффорд" в декабре 2009, когда победу гостям принял Габриэль Агбонлахор.
Нападающий "Юнайтед" Эдинсон Кавани приступает к трехматчевой дисквалификации за расистское сообщение в инстаграме. У Виктора Линделефа травма спины.
Защитник "Виллы" Тайрон Мингс снова доступен после матча дисквалификации. Росс Баркли может сыграть свой первый с 21 ноября матч, залечив заднюю поверхность бедра.
01.01.2021 12:00
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Последние комментарии:
С НГ!!!
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вилла сильна, манки на ходу
отдохнувшие фред и мактоминей
должно быть интересно
притоплю конечно за виллу, но манки выглядят сильнее
хотя есть шанс, из-за отсутствия кавани
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Хочу поздравить братьев своих в лице Микаэля, Вадика, Олега, Яугена, Андрюхи, Юргена, Михаила, Санька, Мурада, Вагифа, Илью с наступившем Новым годом! Пожелать главное здоровье крепкого Вам, успехов в ваших начинаниях, счастья и благополучия вашей семье! Удачи и побед Клубам, которые Вы поддерживаете. Найти свою половинку, тем кто ещё не встретил, а семейным желаю терпения и любви!!! С праздником, братья!
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Альбом Lil Pump>всё творчество тупака и эминема
как то так
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крч, Миш, так как сегодня праздник, сделай подарок - забань навсегда roberto & geniuss
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Манков сегодня раком поставят как последних шлюх , ну они и есть шлюхи с вонючего трахфорда ухахахахахахаха просто факт манки шлюхи ихихихихихихихиихихихихихииихихих
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Интересно хоть кто-нибудь из пригородных обоссанцев рассчитывает на победу 9-0 чтобы выйти на первое место?
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Бля, забыл.
ЛФК с победой на ньюкаслом!!!
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Со здоровыми ВВД, Гомезом, Жотой и Алькантарой Ливерпуль уже оформил бы досрочное чемпионство) Повезло манкам, что приходится игратся с филлипсами, уильямсами и кертисом сырым, а наш опорник Фабиньо в сентября играет центрального защитника) Это как манкам сейчас играть весь чепионат с Фредом в цз и без Бруно) То что мы до сих пор на первом месте с такими траблами - гений Клоппа. Если купит одного цз, Алькантара избежит травм до конца сезона, вернется Жота - с вероятностью в процентов 60 станем чемпионами. Мансити опасян, Тоттенхэм и прочие Эвертоны сами выпилятся. Олег - темная лошадка, в личной встрече через 2 недели посмотрим какие у них амбиции
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удачи
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