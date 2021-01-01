"Брайтон" заинтересован в Серхио Ромеро
"Брайтон" проявляет интерес к голкиперу "Манчестер Юнайтед" Серхио Ромеро.
Ромеро не сыграл ни минуты за "красных дьяволов" и даже ни разу не попал в заявку на матчи после того, как на "Олд Траффорд" прошлым летом вернулся Дин Хендерсон.
Серхио порывался покинуть "Юнайтед" еще в летнее окно, однако чересчур высокая цена помешала его переходу в "Эвертон".
Как сообщает Daily Mail, вариант с "Интер Майами" из МЛС тоже больше не актуален для Ромео, однако Серхио может остаться в Премьер-Лиге и найти пристанище в "Брайтоне".
"Чайки" хотят пригласить 33-летнего аргентинца на место Мэта Райана, который в этом сезоне лишился статуса первого номера команды и которому было позволено уйти из клуба.
Добавим, что контракт Ромеро с "Юнайтед" истекает уже через полгода.
01.01.2021 11:00
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