"Брайтон" заинтересован в Серхио Ромеро

Серхио Ромеро "Брайтон" проявляет интерес к голкиперу "Манчестер Юнайтед" Серхио Ромеро.

Ромеро не сыграл ни минуты за "красных дьяволов" и даже ни разу не попал в заявку на матчи после того, как на "Олд Траффорд" прошлым летом вернулся Дин Хендерсон.

Серхио порывался покинуть "Юнайтед" еще в летнее окно, однако чересчур высокая цена помешала его переходу в "Эвертон".

Как сообщает Daily Mail, вариант с "Интер Майами" из МЛС тоже больше не актуален для Ромео, однако Серхио может остаться в Премьер-Лиге и найти пристанище в "Брайтоне".

"Чайки" хотят пригласить 33-летнего аргентинца на место Мэта Райана, который в этом сезоне лишился статуса первого номера команды и которому было позволено уйти из клуба.

Добавим, что контракт Ромеро с "Юнайтед" истекает уже через полгода.


Метки Брайтон, Манчестер Юнайтед, Ромеро

Автор mihajlo   

Дата 01.01.2021 11:00

Количество просмотров Просмотров: 0

Поиск: