"Брайтон" заинтересован в Серхио Ромеро

"Брайтон" проявляет интерес к голкиперу "Манчестер Юнайтед" Серхио Ромеро.

Ромеро не сыграл ни минуты за "красных дьяволов" и даже ни разу не попал в заявку на матчи после того, как на "Олд Траффорд" прошлым летом вернулся Дин Хендерсон.



Серхио порывался покинуть "Юнайтед" еще в летнее окно, однако чересчур высокая цена помешала его переходу в "Эвертон".



Как сообщает Daily Mail, вариант с "Интер Майами" из МЛС тоже больше не актуален для Ромео, однако Серхио может остаться в Премьер-Лиге и найти пристанище в "Брайтоне".



"Чайки" хотят пригласить 33-летнего аргентинца на место Мэта Райана, который в этом сезоне лишился статуса первого номера команды и которому было позволено уйти из клуба.



Добавим, что контракт Ромеро с "Юнайтед" истекает уже через полгода.