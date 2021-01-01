"Юнайтед" сохраняет интерес к Грилишу

"Манчестер Юнайтед" сохраняет интерес к плеймейкеру "Астон Виллы" Джеку Грилишу.

"Юнайтед" хотел Грилиша еще в летнее трансферное окно, но, уже потратив 40 миллионов фунтов на Донни Ван де Бека и опасаясь затяжного эффекта от пандемии коронавируса, не был готов заплатить за Джека более 65 миллионов фунтов.



Однако Грилиш так классно проводит этот сезон, что "красные дьяволы" подумывают вернуться за Джеком следующим летом, утверждает Daily Mail.



Ожидается, что "Астон Вилла" не будет препятствовать переходу Грилиша в какой-либо топ-клуб, но попросит за своего капитана компенсацию в 100 млн. фунтов.



Добавим, что в пятницу вечером 25-летний Грилиш вместе с "Астон Виллой" сыграет против "Юнайтед" на "Олд Траффорд". Этот матч станет возможностью для главного тренера "дьяволов" Оле Гуннара Сульшера поближе изучить свою трансферную цель.