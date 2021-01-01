Артета назвал приоритет "Арсенала" на январь

Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что приоритет его клуба на зимнее трансферное окно — это избавление от балласта.

Свою январскую трансферную кампанию "Арсенал" начал, отправив Сеада Колашинаца в "Шальке-04" на правах аренды.



Артета собирается избавиться еще от нескольких игроков и лишь потом подумает о приглашении новичков.



"У нас большой состав, и мы знаем это. Многие вещи, которые должны были произойти летом, нами не были осуществлены в силу различных причин".



"Есть игроки, которые отправятся в аренду или уйдут насовсем, и в данный момент это приоритет для нас".



"Мы не можем содержать так много игроков на определенных позициях, и мы занимаемся этим. А затем мы посмотрим, будет ли у нас правильная возможность укрепить позиции, где это необходимо", — цитирует Артету Sky Sports.