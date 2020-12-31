"Челси" отчитался о прибыли за прошлый сезон

"Челси" объявил, что прошлый сезон клуб завершил с прибылью в размере 32.5 млн. фунтов, несмотря на влияние пандемии коронавируса.

В период с 1 июля 2019 по 30 июня 2020 клуб со "Стэмфорд Бридж" заработал 407.4 млн. фунтов — на 39.3 млн. фунтов меньше, чем за предыдущий 12-месячный период (446.7 млн. фунтов).



Однако на сей раз итоговый баланс оказался положительным, в отличие от рекордного убытка в 96.6 млн. фунтов годом ранее.



Свою прибыльность, несмотря на негативные внешние факторы, "синие" объясняют возвращением в Лигу Чемпионов и продажей ряда игроков.



При этом "Челси" инвестировал 93.7 млн. фунтов в новых игроков и продление контрактов с имеющимися футболистами.



В отчетный период клуб попрощался с Эденом Азарм, Олой Айной, Томашем Каласом, Давидом Луисом, Майклом Гектором и Кеннетом Омеруо. Продажи Альваро Мораты и Марио Пашалича будут учтены уже в следующем отчете.