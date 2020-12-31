Защитник "Манчестер Сити" Эрик Гарсия согласовал пятилетний контракт с "Барселоной".

Еще в августе главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола сообщил, что Гарсия отказался от продления своего истекающего в 2021 году контракта и видит свое будущее где-то еще.



Ранее в декабре ходили слухи, что заполучить Эрика мечтает наставник "Арсенала" Микель Артета, однако 19-летний испанец остался верен своему первоначальному плану.



Как сообщает The Guardian, Гарсия уже договорился с "Барселоной" о контракте до 2026 года, и теперь вопрос лишь в том, вернется Эрик в свой родной клуб свободным агентом по окончании сезона или уже в январе.



В идеале "Барселона" хотела бы подписать Гарсию уже в следующем месяце, однако для этого придется договариваться с "Сити", который минувшим летом запросил за защитника 20 миллионов фунтов сразу плюс 10 млн. фунтов в виде бонусов.



Вероятно, "Барселона" повременит с решением насчет Гарсии, сыгравшего только 200 минут в этом сезоне Премьер-Лиги, до обретения своего нового президента 24 января.