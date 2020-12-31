"Юнайтед" планирует покупку Ааронса на лето

"Манчестер Юнайтед" планирует покупку защитника "Норвича" Макса Ааронса на следующее лето.

В этом сезоне у главного тренера "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера просто нет адекватной замены Аарону Ван-Биссаке на правом краю обороны.



С переходом в "Юнайтед" связывают Кирана Триппьера из "Атлетико", однако ESPN считает более вероятным вариант с 20-летним Ааронсом.



"Дьяволы" были бы рады подписать Макса уже в январе, но им, вероятно, придется подождать до конца сезона — в данный момент "Норвич" лидирует в Чемпионшипе и не настроен терять своих лучших игроков на полпути.