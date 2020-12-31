Джонни Эванс продлил контракт с "Лестером" до 2023 года

Защитник Джонни Эванс продлил свой контракт с "Лестером" до июня 2023.

Предыдущий контракт Эванса истекал уже в конце этого сезона, однако главный тренер "лис" Брендан Роджерс совершенно не был настроен терять своего ключевого игрока.



Несмотря на то, что уже на этой неделе Джонни исполнится 33 года, "Лестер" продлил сотрудничество с североирландцем сразу на два дополнительных сезона.



"Я абсолютно доволен заключить эту сделку. Я рад связать свое будущее с клубом и рад, что клуб связал свое будущее со мной".



"Я обожаю здесь находиться со своего первого дня. Здесь отличная атмосфера, а у клуба большие амбиции", — сообщил Эванс.