"Арсенал" подтвердил уход Колашинаца

"Арсенал" подтвердил возвращение защитника Сеада Колашинаца в "Шальке-04".

О том, что Колишинац направляется назад в Гельзенкирхен, стало известно ранее днем, и вот сейчас оба клуба подтвердили сделку.



"Шальке-04" берет Сеада в аренду до конца сезона, но "Арсенал" будет субсидировать часть зарплаты 27-летнего боснийца.



Впервые Колашинац оказался в системе "Шальке-04" в 2011 году. Спустя шесть лет Сеад ушел свободным агентом в "Арсенал", но стать основным игроком так и не смог.