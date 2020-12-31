"Арсенал" подтвердил уход Колашинаца

Сеад Колашинац "Арсенал" подтвердил возвращение защитника Сеада Колашинаца в "Шальке-04".

О том, что Колишинац направляется назад в Гельзенкирхен, стало известно ранее днем, и вот сейчас оба клуба подтвердили сделку.

"Шальке-04" берет Сеада в аренду до конца сезона, но "Арсенал" будет субсидировать часть зарплаты 27-летнего боснийца.

Впервые Колашинац оказался в системе "Шальке-04" в 2011 году. Спустя шесть лет Сеад ушел свободным агентом в "Арсенал", но стать основным игроком так и не смог.


Метки аренда, Арсенал, Колашинац, трансферы, Шальке-04

Автор mihajlo   

Дата 31.12.2020 19:00

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