Кавани дисквалифицирован на три матча

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани был дисквалифицирован на три матча за расистское сообщение в социальной сети.

"Gracias negrito", — такой фразой Кавани ответил одному из фанатов в инстаграме на поздравления по поводу дубля Эдинсона против "Саутгемптон".



Вскоре Кавани удалил свое сообщение и принес извинения, однако FA инициировала расследование в отношении 33-летнего уругвайца и сочла его вину доказанной.



Независимая комиссия обещает позже опубликовать причины своего решения. В данный момент известно лишь то, что Кавани придется выплатить 100 тысяч фунтов штрафа и пропустить матчи против "Астон Виллы", "Манчестер Сити" и "Уотфорда".



Отметим, что второй из этих трех матчей является полуфиналом Кубка Лиги.