Кавани дисквалифицирован на три матча

Эдинсон Кавани Нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани был дисквалифицирован на три матча за расистское сообщение в социальной сети.

"Gracias negrito", — такой фразой Кавани ответил одному из фанатов в инстаграме на поздравления по поводу дубля Эдинсона против "Саутгемптон".

Вскоре Кавани удалил свое сообщение и принес извинения, однако FA инициировала расследование в отношении 33-летнего уругвайца и сочла его вину доказанной.

Независимая комиссия обещает позже опубликовать причины своего решения. В данный момент известно лишь то, что Кавани придется выплатить 100 тысяч фунтов штрафа и пропустить матчи против "Астон Виллы", "Манчестер Сити" и "Уотфорда".

Отметим, что второй из этих трех матчей является полуфиналом Кубка Лиги.


Метки FA, дисквалификаци, Кавани, Манчестер Юнайтед, расизм

Автор mihajlo   

Дата 31.12.2020 18:15

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  1. master-fakaster 31.12.2020 19:34 # master-fakaster
    Пеп ротирует похлеще Клоппа

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  2. gerrard08 31.12.2020 19:29 # gerrard08
    ФА были в сложной ситуации, с одной стороны лысый шарлатан палирлвал, затем старый алкаш. В итоге нашли компромис - и с мс пропустит игру и забанят сроком меньше чем Терри и Суареза.

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  3. alexomck 31.12.2020 18:49 # alexomck
    как же Челси тащат к чемпионству.

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  4. freest 31.12.2020 18:37 # freest
    Гандоны просто !!! Ппц, полуфинал с МС, суки ФА !!!

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  5. mancunia-planet 31.12.2020 18:35 # mancunia-planet
    Ебанаты. За что такие драконовские штрафы?? Это однокомнатная квартира в Мск. Он никого не ограбил или ударил, это трындец просто

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  6. mudv 31.12.2020 18:32 # mudv
    Бл англы тупят ... Кому лучше от этого АПЛ?

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  7. gandalf 31.12.2020 18:27 # gandalf
    Е6ааа клоп зассал играть против мю с кавани в составе очкошник

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