Кавани дисквалифицирован на три матча
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани был дисквалифицирован на три матча за расистское сообщение в социальной сети.
"Gracias negrito", — такой фразой Кавани ответил одному из фанатов в инстаграме на поздравления по поводу дубля Эдинсона против "Саутгемптон".
Вскоре Кавани удалил свое сообщение и принес извинения, однако FA инициировала расследование в отношении 33-летнего уругвайца и сочла его вину доказанной.
Независимая комиссия обещает позже опубликовать причины своего решения. В данный момент известно лишь то, что Кавани придется выплатить 100 тысяч фунтов штрафа и пропустить матчи против "Астон Виллы", "Манчестер Сити" и "Уотфорда".
Отметим, что второй из этих трех матчей является полуфиналом Кубка Лиги.
31.12.2020 18:15
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Последние комментарии:
Пеп ротирует похлеще Клоппа
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ФА были в сложной ситуации, с одной стороны лысый шарлатан палирлвал, затем старый алкаш. В итоге нашли компромис - и с мс пропустит игру и забанят сроком меньше чем Терри и Суареза.
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как же Челси тащат к чемпионству.
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Гандоны просто !!! Ппц, полуфинал с МС, суки ФА !!!
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Ебанаты. За что такие драконовские штрафы?? Это однокомнатная квартира в Мск. Он никого не ограбил или ударил, это трындец просто
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Бл англы тупят ... Кому лучше от этого АПЛ?
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Е6ааа клоп зассал играть против мю с кавани в составе очкошник
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