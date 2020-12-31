"Юнайтед" продлил контракт с Лингардом до 2022 года

В преддверии открытия зимнего трансферного окна "Манчестер Юнайтед" воспользовался своей опцией и автоматически продлил контракт с полузащитником Джесси Лингардом на 12 месяцев — до июня 2022.

До активации этой опции контракт Лингарда истекал в конце этого сезона, а значит с наступлением января Джесси мог бы начать официальные переговоры с заинтересованными клубами из января.



Продление контракта вовсе не является подарком Лингарду на Новый год — просто так "Юнайтед" защитит себя от спекуляций и сохранит трансферную стоимость игрока.



При этом уход Джесси из "Юнайтед", где он совершенно не попадает в основу, по-прежнему выглядит вероятным. По информации Sky Sports, представители 28-летнего англичанина уже ищут вариант с арендой для своего клиента на вторую половину сезона.



Одним из клубов, с которыми контактируют представители Лингарда, называется "Реал Сосьедад", занимающий третье место в Ла Лиге.