"Юнайтед" продлил контракт с Лингардом до 2022 года
В преддверии открытия зимнего трансферного окна "Манчестер Юнайтед" воспользовался своей опцией и автоматически продлил контракт с полузащитником Джесси Лингардом на 12 месяцев — до июня 2022.
До активации этой опции контракт Лингарда истекал в конце этого сезона, а значит с наступлением января Джесси мог бы начать официальные переговоры с заинтересованными клубами из января.
Продление контракта вовсе не является подарком Лингарду на Новый год — просто так "Юнайтед" защитит себя от спекуляций и сохранит трансферную стоимость игрока.
При этом уход Джесси из "Юнайтед", где он совершенно не попадает в основу, по-прежнему выглядит вероятным. По информации Sky Sports, представители 28-летнего англичанина уже ищут вариант с арендой для своего клиента на вторую половину сезона.
Одним из клубов, с которыми контактируют представители Лингарда, называется "Реал Сосьедад", занимающий третье место в Ла Лиге.
31.12.2020 18:00
Просмотров: 0
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
фига, он уже старенький такой
(ответить)
ну теперь без вариантов чемпики будущие)
(ответить)
Через год будет ему уже 29 лет, и скинут в какой-нибудь Вест Бромвич
(ответить)
Перспективный игрок
(ответить)
Да по*ер, лижбы не играл.
(ответить)
А это подарок манков клубам апл на Новый год
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий