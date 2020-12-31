"Юнайтед" продлил контракт с Лингардом до 2022 года

Джесси Лингард В преддверии открытия зимнего трансферного окна "Манчестер Юнайтед" воспользовался своей опцией и автоматически продлил контракт с полузащитником Джесси Лингардом на 12 месяцев — до июня 2022.

До активации этой опции контракт Лингарда истекал в конце этого сезона, а значит с наступлением января Джесси мог бы начать официальные переговоры с заинтересованными клубами из января.

Продление контракта вовсе не является подарком Лингарду на Новый год — просто так "Юнайтед" защитит себя от спекуляций и сохранит трансферную стоимость игрока.

При этом уход Джесси из "Юнайтед", где он совершенно не попадает в основу, по-прежнему выглядит вероятным. По информации Sky Sports, представители 28-летнего англичанина уже ищут вариант с арендой для своего клиента на вторую половину сезона.

Одним из клубов, с которыми контактируют представители Лингарда, называется "Реал Сосьедад", занимающий третье место в Ла Лиге.


Метки Лингард, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 31.12.2020 18:00

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Последние комментарии:




  1. charmk 31.12.2020 18:55 # charmk
    фига, он уже старенький такой

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  2. scauzer11 31.12.2020 18:48 # scauzer11
    ну теперь без вариантов чемпики будущие)

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  3. ytka78 31.12.2020 18:20 # ytka78
    Через год будет ему уже 29 лет, и скинут в какой-нибудь Вест Бромвич

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  4. bahtiar1994 31.12.2020 18:18 # bahtiar1994
    Перспективный игрок

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  5. akki-boy 31.12.2020 18:18 # akki-boy
    Да по*ер, лижбы не играл.

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  6. januzaj00 31.12.2020 18:11 # januzaj00
    А это подарок манков клубам апл на Новый год

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