Эшпириту Санту предъявлены обвинения за критику рефери

Главному тренеру "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту были предъявлены обвинения FA насчет его комментариев о рефери Ли Мейсоне.

Эшпириту Санту был чрезвычайно недоволен судейством Мейсона в проигранном "волками" матче Премьер-Лиги против "Бернли" 21 декабря (2:1).



После того матча Нуну говорил, что Мейсон не обладает достаточной квалификацией для работы на уровне Премьер-Лиги. Спустя несколько дней португальский специалист заявил, что не жалеет о своих словах и не будет извиняться перед Ли.



Такая атака на арбитра не осталась без реакции со стороны Ассоциации, и теперь у Эшпириту Санту есть время до 5 января, чтобы ответить на обвинения. Вероятно, Нуну отделается денежным штрафом, если его неправота будет доказана.