Хедира работает над переездом в Премьер-Лигу

Полузащитник Сами Хедира подтвердил, что он работает над переездом в Премьер-Лигу в январе.

В этом сезоне Хедира не сыграл ни минуты за "Ювентус", и в предыдущие недели уже неоднократно говорил, что всегда мечтал попробовать себя в Премьер-Лиге.



Свои слова Сами подкрепляет конкретными делами. 33-летний немец усиленно работает над своей физической формой и готов изучать предложения заинтересованных клубов, одним из которых может стать "Эвертон".



"Премьер-Лиги до сих пор не хватает в моей коллекции, поиграть здесь стало бы вишенкой на торте".



"Здесь в игре меньше остановок и много контратак, но мне это нравится. Я беру дополнительные занятия с тренерами по физической подготовке, чтобы подготовить себя к скорости и темпу Премьер-Лиги".



"Мой внутренний инстинкт говорит мне, что мне нужно играть в футбол, по возможности — в Премьер-Лиге. Я тружусь в направлении этого", — сообщил Хедира The Athletic.