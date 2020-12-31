Семь вещей, что мы узнали в 15-м и 16-м турах

15-й и 16-й туры стремительно пролетели один за другим, без единого дня перерыва. Давайте разберем главные моменты последних матчей Премьер-Лиги в уходящем 2020 году.





"Вест Бромвич" обнадежил ненадолго



После стартового поражения от "Астон Виллы" Сэм Эллардайс имел достаточно времени, чтобы подготовить свою новую команду к игре на поле "Ливерпуля". Последний менеджер, побеждавший в чемпионате на "Энфилде", Эллардайс не подвел и на этот раз. Организованный "Вест Бромвич" позволил "Ливерпулю" нанести только два удара в створ ворот, после перерыва вырвав ничью благодаря первому голу в Премьер-Лиге от Семи Аджайи.



Правда, уже через пару дней случилось новое разочарование. "Вест Бромвич" снова уступил дома разгромно, и теперь совсем унизительно. 0:5 от "Лидса" — самое крупное поражение для "дроздов" в сезоне, но уже третий случай, когда команда пропускает так много. "Лидс", получив шесть от "Манчестер Юнайтед", сохранил два "клин-шита", хотя с "Бернли" пришлось куда сложнее — и там не обошлось без удачи. Но на "Хоторнс" команда Марсело Бьелсы была куда сильнее соперника, и наверняка взяла бы три очка и без курьезного автогола Ромейна Сойерса, открывшего этот вечер.



Эллардайс после игры прямо признал, что ему нужны более сильные футболисты, хотя бы на некоторых позициях. То, как Большой Сэм будет маневрировать на рынке в карантинных условиях, является одной из главных интриг января.



Молодежь вдохнула в "Арсенал" новую жизнь



Микель Артета сразу сказал, что матчи в праздничный период определят, поведет ли его команда борьбу за выживание. Игры с "Брайтоном" и "Вест Бромвичем" выглядели поединками с конкурентами больше, чем встреча с "Челси", но преображение "канониров" началось именно в игре с соседями.



Конечно, в этой встрече многое определил первый гол, после которого игра повернулась в сторону "Арсенала". Но "канониры" действительно сыграли с большей энергией в атаке — хотя бы на отдельных отрезках поединках. Возвращение Габриэля Мартинелли обещало кое-что хорошее еще в поединке Кубка Лиги, равно как и необходимое появление атакующего центрхава в лице Эмиля Смита-Роу. Они, а также привычный Букайо Сака вдохнули в "Арсенал" новую жизнь в самый критичный момент нынешнего сезона.



За "Челси" последовала непростая победа на поле "Брайтона", которая увела "Арсенал" от опасной зоны. Два подряд успеха "канониров" — событие более непривычное, чем домашняя осечка "Брайтона". Снова перемудрив с составом, Грэм Поттер оставил команду без лучших атакующих игроков и потерпел очередную домашнюю неудачу. За весь 2020-й год "чайки" выиграли только один домашний поединок — как раз таки у "Арсенала" летом, к слову.



"Саутгемптон" и "Вест Хэм" устали



У "Брайтона" за два дня до этого был ничейный матч с "Вест Хэмом", который снова довольствовался неплохим результатом при посредственной игре. Команда Дэвида Мойеса, наравне с "Саутгемптоном" и "Астон Виллой", добилась наибольшего прогресса в этом сезоне, но к зимнему периоду "молотобойцы" и "святые" явно подошли уставшими. Это проявилось в их очной встрече во вторник.



"Саутгемптон" не смог забить в третьей подряд игре и не победил в четвертом подряд матче. Последняя статистика также подходит и "Вест Хэму". Дэвид Мойес пошел на большие изменения в составе, что позволило его команда сохранить больше сил на концовку поединка, когда "Саутгемптон" был уже совсем выжатым. Удивительного в этом ничего нет: как раз таки у "святых" никакой ротации не было.



Ничьей обе стороны были довольны. Даже проходя через спад, "Саутгемптон" и "Вест Хэм" обходятся без серьезных провалов. Их менеджеры могут быть спокойны за положение команд в турнирной таблице — прошлогодние проблемы тут маловероятны.



"Астон Вилла" не устает



Дин Смит тоже не любит тасовать состав — тем более что менять особо некем. "Вилла" проводит вынужденную ротацию в центре обороны, но полагается на тех же футболистов в середине поля и в атаке. В отличие от большинства тренеров, Дин Смит на вторую праздничную игру не сделал ни одного добровольного изменения в составе. В основе не было только дисквалифицированного Тайрона Мингса.



Его "Вилла" показала отличную физическую готовность в субботу, когда в меньшинстве добилась очередной разгромной победы. На поле "Челси" было сложнее. "Синие", провалив игру с "Арсеналом", не сразу вошли в этот матч, но во втором тайме владели инициативой и нейтрализовали контратакующую угрозу от Грилиша, Эль-Гази, Траоре и Уоткинса. Ничья 1:1 была справедливым результатом по итогу.



Результатом, который также не удивил. "Вилла" остается одной из самых стабильных команд чемпионата, играющей на уровне лидеров. Для "Челси" сыграть с ней вничью, показав неплохой футбол, — шаг вперед после провала с "Арсеналом".



"Манчестер Юнайтед" вырывается на второе место



2020 был годом Бруну Фернандеша. Символично, что в последнем матче года португалец снова играл против команды, с которой начиналась его карьера в Англии. С "Вулверхэмпттоном" (в принципе, соотечественникам Бруну) прошлой зимой на "Олд Траффорд" Тогда "Юнайтед" сыграл 0:0, и так же должна была завершаться эта встреча. Осторожный футбол от уставших команд, и явные признаки того, что обе стороны после перерыва больше волновались за сохранение ничьей, чем пытались вырвать три очка.



И все же в компенсированное время случился гол Маркуса Рэшфорда, а Ромен Саисс из лучшего игрока встречи превратился в соавтора взятия ворот. "Волки" добились положительных результатов с "Челси" и "Тоттенхэмом" под конец матчей, но теперь сошлись с командой, которая и сама хороша в поздних голах. Как и с "Лестером" в субботу, МЮ показал посредственную игру, но заработал хороший результат, выйдя на второе место в таблице.



Без участия Фернандеша в голе не обошлось, да и мало что происходит у "Юнайтед" без него. С момента появления Бруну на "Олд Траффорд" команда Сульшера тоже имеет вторые показатели в Премьер-Лиге.



С "Шеффилд Юнайтед" все уже ясно



"Бернли" не заслуживал остаться ни с чем в игре против "Лидса", но за удачу в матче с "Шеффилд Юнайтед" "бордовым" переживать не стоило. Как бы ни играла команда Криса Уайлдера, можно наверняка сказать, что желаемого результата она не добьется — и на "Терф Мур" произошла уже знакомая история.



"Шеффилд Юнайтед" снова проиграл минимально. С тем же счетом 1:0 "клинки" уступили двумя днями ранее "Эвертону". Команду подкосила потеря нескольких футболистов из-за коронавируса, но обстоятельства уже не имеют значения. Есть ощущение, что это судьба. "Шеффилд Юнайтед" буквально в каждой встрече бьется, словно представитель низшего дивизиона в кубковой игре, но все равно остается ни с чем.



Два очка в 16 играх — это гораздо меньше, чем просто мало. Такие показатели выглядят приговором, и неплохая игра команды надежды не дает. Играть лучше у "Шеффилд Юнайтед" вряд ли получится, но даже так у них ничего не выходит.



"Ливерпуль" не может уйти в отрыв



Нестабильность преследователей открывала перед "Ливерпулем" возможность заработать себе неплохой отрыв, но чемпионы не воспользовались шансом. Причем, две потери команды Юргена Клоппа случились с соперниками, переживающими сложный период.



Ничья "Вест Бромвича" с "Ливерпулем" состоялась между поражениями "дроздов" 0:3 от "Виллы" и 0:5 от "Лидса". "Ньюкасл", находясь в кризисе перманентном, неделей ранее вылетел из Кубка Лиги от "Брентфорда" и четыре тура не побеждал в чемпионате. Но команда Стива Брюса не в первый раз удивила в плохой для себя момент — и прервала серию из пяти поражений в играх с "Ливерпулем".



У чемпионов во втором тайме было достаточно шансов вырвать победу, и героизм Карла Дарлоу удачно совпал с возвращением в состав Мартина Дубравки после длительной травмы. Но "Ньюкасл" действительно дал бой. "Сороки" превзошли ожидания и в плане игры, прессингуя "Ливерпуль" куда агрессивнее, чем можно было ожидать. Подопечные Брюса создали первый шанс в игре и до последнего момента оставались угрозой на контратаках. За "Брентфорд" "Ньюкасл" не оправдался, но это было солидное завершение разочаровывающего (а давно бывали другие?) года для болельщиков.



"Ливерпуль" имеет преимущество в +3 очка, но у "Манчестер Юнайтед" игра в запасе. Такое положение подогревает интерес к первой в сезоне встрече команд через две недели.



Иван Громиков специально для FAPL.ru