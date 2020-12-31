Колашинац близок к возвращению в "Шальке-04"

Защитник "Арсенала" Сеад Колашинац находится на пороге перехода в "Шальке-04" на правах аренды.

Как раз из Гельзенкирхена Колашинац и прибыл в Северный Лондон свободным агентом в 2017 году, но основным игроком "канониров" так и не стал.



За три с половиной года на "Эмирейтс" Сеад принял участие в 78 матчах, включая лишь один в нынешнем сезоне Премьер-Лиги, когда он вчистую проигрывает конкуренцию Кирану Тирни.



Теперь, утверждает Football.London, 27-летний босниец возвращается в "Шальке-04", который находится на самом дне в Бундеслиге и до сих пор не одержал ни одной победы в этом сезоне.



Удручающим является не только турнирное положение "Шальке-04", но и финансовое, поэтому "Арсенал" продолжит выплачивать часть зарплаты Колашинаца, пока тот будет играть за другой клуб.